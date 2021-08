Bahnverkehr im Weinland soll ausgebaut werden.

Öffentlicher Verkehr Zürcher Kantonsrat will Ausbau des Bahnverkehrs im Weinland prüfen – Initiative geht weiter an Regierungsrat Der Kantonsrat in Zürich hat am Montag eine Einzelinitiative eines Bürgers aus Adlikon unterstützt. Somit muss der Regierungsrat die Forderungen prüfen. Die Initiative fordert unter anderem eine Verbindungsschlaufe zwischen den beiden Weinländer Bahnlinien. 30.08.2021, 09.29 Uhr

Laut der Initiative sollen verschiedene Bahnstrecken im Weinland verändert und zusammengeführt werden. Symbolbild: Peter Klaunzer

Der Regierungsrat muss sich mit einem allfälligen Ausbau des Bahnverkehrs im Zürcher Weinland befassen. So will es der Kantonsrat. Er hat am Montag eine Einzelinitiative eines Bürgers aus Adlikon mit 63 Stimmen unterstützt. 60 Stimmen waren dafür nötig.