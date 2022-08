Öffentlicher Verkehr VBZ laden Hybrid-Bus an Endhaltestelle Dunkelhölzli rasch auf Rund 100’000 Liter Diesel sparen die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) auf der Linie 67 ein: Mehr als die Hälfte der Strecke vom Bahnhof Wiedikon zum Dunkelhölzli in Altstetten können die Hybrid-Busse dank einer neuen Ladestation nun elektrisch zurücklegen. 25.08.2022, 11.37 Uhr

Ein Hybrid-Bus der Linie 67 erhält an der Endhaltestelle Dunkelhölzli während ein paar Minuten eine Zwischenladung. Symbolbild: Keystone

Die auf der Linie 67 eingesetzten eHybrid-Standardbusse werden nicht nur in der Garage geladen, sondern neu auch bei ihren regulären Wartezeiten an der Endhaltestelle Dunkelhölzli. Dort erhalten sie innert wenigen Minuten eine Zwischenladung mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt, wie die VBZ am Donnerstag mitteilten. «Mit der Kombination aus Zwischenladung und Garagenladung können wir das elektrische Potenzial der Standardbusse voll ausschöpfen und grosse Mengen an Diesel einsparen»,