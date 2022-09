Fahrgäste sind mit ZVV zufrieden

Öffentlicher Verkehr Gute Noten für die ZVV: Fahrgäste sind mit Angebot und Personal zufrieden Wer mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) unterwegs ist, zeigt sich mit ihm grundsätzlich zufrieden: Die Gesamtzufriedenheit erreichte diesmal bei der jährlichen Befragung 78 von 100 möglichen Punkten. 27.09.2022, 13.45 Uhr

Die Fahrgäste sind mit den Leistungen der ZVV mehrheitlich zufrieden. Symbolbild: Valentin Hehli

Mit 78 ist das angestrebte Ziel von mindestens 76 Punkten damit auch nach der Pandemie wieder übertroffen worden, wie es in einer ZVV-Mitteilung vom Dienstag heisst.

Am meisten schätzen die Fahrgäste «das gute Verkehrsangebot, das Fahrpersonal und die Fahrgastinformation im Grossraum Zürich». Bei diesen Fragen erhielten der ZVV und die verschiedenen Verkehrsunternehmen insgesamt 80 von 100 möglichen Punkten. Am besten Schnitt die Sauberkeit der ZVV-Fahrzeuge ab - zumindest von aussen: Dafür verteilten die Kundinnen und Kunden 82 Punkte. Für die Sauberkeit in den Fahrzeugen gab es sechs Punkte weniger.

Es gibt auch Verbesserungspotenzial

Die schlechtesten Werte fuhr der ZVV mit 63 von 100 Punkten wegen seines «Preis-Leistungs-Verhältnisses» ein. Auf 71 Punkte kam dessen «Sortiment an Tickets und Abos», auf 72 der Themenbereich «genügend Sitz-/Stehplätze».

Derartige Fahrgastbefragungen führt der ZVV jährlich durch. Vergleiche mit früheren Befragungen sind dieses Mal aber nicht möglich. Der Fragebogen wurde stark gekürzt, und gewisse Fragen wurden umformuliert. Zudem wurden nicht mehr nur Fahrgäste persönlich direkt in Zug, Tram und Bus befragt, sondern diese wurden neu auch über einen QR-Code zur Online-Teilnahme ermuntert. (sda)