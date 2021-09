Zürich: Die Polybahn fährt endlich wieder

Öffentlicher Verkehr Das Zürcher Polybähnli ist zurück: Der Studenten-Express fährt wieder Seit Ende Mai stand das Zürcher Wahrzeichen in der Innenstadt still. Nun fährt das Polybähnli nach einer längeren Sanierung wieder zu den Hochschulen auf den Zürichberg. 17.09.2021, 13.44 Uhr

Die Polybahn ist täglich, auch an den Wochenenden, bis 21 Uhr in Betrieb. Matthias Scharrer

Die roten Wägelchen der Polybahn in Zürich setzen sich wieder alle zwei bis vier Minuten in Bewegung: Die Doppelpendel-Standseilbahn, die das Central und die Polyterrasse der ETH verbindet, ist in den vergangenen Monaten saniert worden.

Neu steht die Bahn täglich bis 21 Uhr in Betrieb, dies auch am Wochenende, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) am Freitag auf Twitter mitteilte.

«Keine böse Überraschung»

Ende Mai waren die Polybähnli-Wagen aus den Schienen gehoben und in die Werkstatt verschoben worden. Die grosse Herausforderung bei der Sanierung sei das Unvorhersehbare gewesen, heisst es auf der Internetseite der Bahn. Doch allzu viel Rost hatte sich hinter dem Blech nicht verborgen: «Das Team der Verkehrsbetriebe Zürich hat den Oldtimer immer gut gepflegt, es gab keine böse Überraschung.»

Bei der erfolgten Rundum-Sanierung sind die Bahnwagen komplett erneuert worden, auch die Antrieb- und Bremstechnik wurde auf den neusten Stand gebracht.

Die Polybahn, die 1889 in Betrieb genommen wurde, überwindet auf ihrer 176 Meter langen Strecke 41 Höhenmeter. Heute legen im Jahr rund zwei Millionen Fahrgäste die 100 Sekunden dauernde Fahrt zurück. (sda)