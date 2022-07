Forchbahn: Klage gegen Schranken an zwei Übergängen abgewiesen

Öffentlicher Verkehr Bundesverwaltungsgericht lehnt Beschwerde gegen Schranken an zwei Übergängen der Forchbahn ab Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde der Gemeinde Zollikon ZH gegen die Genehmigung der Installation von Halbschranken an zwei Bahnübergängen der Forchbahn abgewiesen. Die beiden Übergänge entsprechen derzeit nicht den Vorgaben der Eisenbahnverordnung. 26.07.2022, 12.00 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Peter Ruggle

Die Installation von Halbschranken an den Bahnübergängen Trichtenhauserstrasse und Binzstrasse trage zur Verminderung des Unfallrisikos bei, schreibt das Bundesverwaltungsgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil.