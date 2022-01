Rotkreuzfahrdienst fährt auch zum Friedhof Oberengstringen

Oberengstringen Beliebter Service: Die Einwohner nutzten den Rotkreuz-Fahrdienst im letzten Jahr über 1800-mal Die Oberengstringerinnen und Oberengstringer fuhren im letzten Jahr rund 15'000 Kilometer mit dem Fahrdienst des Roten Kreuzes. Die meisten nützen das Angebot für medizinische Termine. Lydia Lippuner 08.01.2022, 03.49 Uhr

Unterwegs in wohltätiger Mission: Die Freiwilligen benützen für den Rotkreuz-Fahrdienst ihr eigenes Auto. Hanspeter Bärtschi

Physiobesuch, Arzttermin oder Fusspflege: Besonders ältere Leute, die nicht mehr gut zu Fuss sind, nehmen für solche medizinischen Termine gerne den Rotkreuz-Fahrdienst in Anspruch. Aufgrund von entsprechenden Anfragen beim Oberengstringer Sozialdienst kann man seit zwei Jahren die Rotkreuzfahrten in der Gemeinde – bei vorhandener Kapazität – auch für eine Fahrt auf den Friedhof, der sich etwas oberhalb des Dorfkerns am Waldrand befindet, buchen. Eine Zwischenbilanz zeigt, dass dieses Angebot eher wenig genutzt wird.