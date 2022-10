Oberengstringen Mit Steuersenkungen ist in nächster Zeit nicht zu rechnen: Der Gemeinderat hat das Budget 2023 verabschiedet Für das nächste Jahr plant der Oberengstringer Gemeinderat mit einem Plus von 685'000 Franken. Das letzte Wort hat die Bevölkerung am 21. November. 23.10.2022, 20.48 Uhr

Am 21. November um 20 Uhr findet im Gemeindesaal im Zentrum Oberengstringen eine Gemeindeversammlung statt. Das Gemeindehaus in Oberengstringen. Severin Bigler

Der Gemeinderat hat das Budget für das nächste Jahr verabschiedet. Dieses sieht einen Ertragsüberschuss von 685 000 Franken vor. Der Steuerfuss der Gemeinde Oberengstringen soll bei 112 Prozent bleiben. Dieser Steuerfuss gilt bereits seit einigen Jahren – per 2016 war er von 105 auf 112 Prozent erhöht worden.

Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, ist im Budget 2023 eine Einlage von 1,15 Millionen Franken in die finanzpolitische Reserve vorgesehen. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2023 auf rund 3,5 Millionen Franken. Im Finanzvermögen sind derweil Nettoinvestitionen von 1'000'000 Franken geplant.

Die Gemeindeversammlung, an der über die Genehmigung des Budgets abgestimmt wird, findet am Montag, 21. November, um 20 Uhr im Gemeindesaal im Zentrum Oberengstringen statt. Nach der Versammlung wird ein Apéro offeriert werden.

Auch die Aufwände nehmen zu

Mit der Finanz- und Aufgabenplanung 2022 bis 2026 gewährt der Gemeinderat auch einen Einblick in die weitere finanzpolitische Zukunft. «Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. In allen Jahren kann mit Ertragsüberschüssen gerechnet werden und es sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve möglich», schreibt der Gemeinderat.

Er geht davon aus, dass nicht nur die Erträge, sondern auch die Aufwände steigen werden. Es sei «ein deutlicher Anstieg bei verschiedensten Aufwendungen zu erwarten», heisst es hierzu in der Mitteilung. Es werde auch in Zukunft ein stabiler Steuerfuss von 112 Prozent angestrebt, «um die bevorstehenden Aufgaben auch künftig finanzieren zu können».

In den nächsten Jahren ist somit kein Steuersenkungsantrag des Gemeinderats zu erwarten. (liz)