Nothilfe für die Ukraine Katholische Kirche Zürich spendet für Ukraine-Flüchtlinge Die Katholische Kirche im Kanton Zürich hat insgesamt 550’000 Franken Soforthilfe für Menschen aus der Ukraine gesprochen. Zudem richtete sie in der Stadt Zürich eine Ukraine-Anlaufstelle ein. 08.04.2022, 11.35 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine stehen in der Warteschlange und warten auf die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum Zürich. Symbolbild: Keystone

Die Synode, das Parlament der Kantonalkirche, hat an seiner Sitzung in Winterthur am Donnerstag 450’000 Franken Nothilfe für die Ukraine bewilligt, wie die Katholische Kirche am Freitag mitteilte. Bereits vor einigen Wochen wurden 100’000 Franken bewilligt. Das Geld geht an Caritas Schweiz, das Schweizerische Rote Kreuz und die Stiftung Jesuiten weltweit. Die Organisationen, die je 150'000 Franken erhalten, betreuen Flüchtlinge in den Nachbarländern der Ukraine.