Notfall Rega-Heli muss am Zürichberg Bewusstlosen bergen Beim Wandern wurde ein 82-Jähriger bewusstlos. Er musste mit dem Rega-Helikopter ins Unispital Zürich geflogen werden. 22.03.2023, 14.49 Uhr

Ein Rega-Helikopter muss einen 82-Jährigen bergen. Symbolbild: Raphael Rohner

Ein 82-Jähriger ist am Mittwoch beim Wandern von einem Heli der Rega geborgen worden. Er war mit einer Gruppe am Zürichberg unterwegs, als ihm schwindelig wurde. Der Rega-Helikopter setzte einen Notarzt mit der Rettungswinde beim Bewusstlosen ab.

Der Arzt konnte den Mann am Boden medizinisch versorgen, wie die Rega in einer Mitteilung schreibt. Patient und Arzt wurden danach an der Rettungswinde ins Unispital Zürich geflogen.

Die Rettungswinde kam zum Einsatz, weil der Helikopter nicht beim Patienten landen konnte, der sich im Wald befand. Der Heli wurde aufgeboten, nachdem ein Mitglied der Wandergruppe mittels App die Rega alarmiert hatte. (sda)