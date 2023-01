Neues Musikfestival Festivalmacher Kaan Peeters: «In der Kunst ist viel Spirituelles» Improvisierte Musik in Stadtzürcher Kirchen: Das bietet Impros, ein neues Festival, das am Montag beginnt. Musik sei eine Möglichkeit, Religion neu zu denken, sagt Veranstalter Kaan Peeters. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Kaan Peeters veranstaltet in Stadtzürcher Kirchen wie der Kirche Bühl das erste Impros, ein Festival für improvisierte Musik. Matthias Scharrer

Mit institutionalisierter Religion könne er nicht viel anfangen, sagt Kaan Peeters. Der 26-jährige Aargauer studiert an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Jazzklavier und Pädagogik und steht kurz vor dem Master-Abschluss. Ausgangspunkt für das von ihm organisierte Impros Festival Zürich, das ab 30. Januar erstmals stattfindet, sei denn auch die Idee der Umnutzung von Kirchen gewesen, sagt Peeters.

Wir treffen uns bei der Kirche Bühl in Zürich Wiedikon. Es ist eine von vier Stadtzürcher Kirchen, die in den kommenden zwei Wochen zu Festival-Austragungsorten werden. Sie ist noch geschlossen an diesem kalten Morgen. Man kann sie mieten.

Die Kirchen sind auf der Suche nach neuen Nutzungen, um angesichts ihres Mitgliederschwundes neue Einnahmen zu generieren. Und sie werden auf dieser Suche durchaus fündig: So ist in Zürich die Bullingerkirche kürzlich zum Parlamentssaal umfunktioniert worden und die Kirche Wipkingen zu Schulraum. Auch für Ausstellungen und als Konzertsäle sind Kirchen beliebt. Insofern rannte Peeters mit seiner Idee offene Türen ein, obwohl sonst zumeist eher klassische Konzerte in Kirchen stattfinden. Sein zweiwöchiges Festival für improvisierte Musik eröffnet durch seine Ausrichtung und Dauer neue Dimensionen.

«Musik ist eine direkte Verbindung zu Gott»

Peeters sieht durchaus Verbindungen zwischen Musik und Religion: «In der Kunst ist viel Spirituelles» sagt er, als wir uns in einem Café aufwärmen. Musikfestivals seien auch spirituelle Anlässe – und Musik eine Möglichkeit, Religion neu zu denken: «Musik ist für mich eine direkte Verbindung zu Gott. Wobei Gott der Überbegriff für alles Unerklärliche ist», sagt Peeters.

Peeters stammt aus Koblenz AG. Der Sohn einer Türkin und eines Belgiers sagt: «Ich bin muslimisch aufgewachsen, aber nicht streng-muslimisch.»

Vor zwei Jahren zog er zum Studium an der ZHdK nach Zürich. Sein Geld verdient der 26-Jährige teils als Organist in den katholischen Kirchen von Klingnau und Koblenz, teils als Pianist im Grand Casino Baden, teils als Klavier- und Keyboardlehrer. Mit dem Kaan Peeters Quartett tritt er zudem nun am Impros in der Wasserkirche auf.

Vier Kirchen und ein Orgelsaal

Das Netzwerk an der ZHdK nutzte er, um das Impros Festival zu organisieren. So ist neben den Kirchen Bühl, Enge, der Johanneskirche und der Wasserkirche auch der Orgelsaal der ZHdK auf dem Toni-Areal eine der Festival-Spielstätten.

Kirche Bühl, Zürich-Wiedikon. Matthias Scharrer Wasserkirche mit Fenstern von Augusto Giacometti. Matthias Scharrer Kirche Enge. Keystone Orgelsaal der Zürcher Hochschule der Künste im Toni-Areal. Keystone Johanneskirche, Limmatstrasse 114, Zürich, undatierte historische Aufnahme. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Und mit dem Schlagzeuger Lucas Niggli und dem Pianisten Chris Wiesendanger treten zwei ZHdK-Dozenten am Festival auf, die in der Schweizer Jazzszene seit Jahren zu den klangvolleren Namen zählen. Auch der Orgelvirtuose Tobias Willi, der ebenfalls am Impros auftritt, unterrichtet an der ZHdK. Die Organistin Dshamilja Kalt und die Sängerin und Elektronik-Musikerin Maxine Yolanda, weitere Impros-Acts, studieren dort mit Peeters.

Besonders stolz ist Peeters darauf, den aus London stammenden Pianisten und Organisten Kit Downes fürs Impros verpflichtet zu haben (mehr zum Programm im Kästchen unten).

Um das Festival zu finanzieren, klopfte Peeters bei mehreren Stiftungen und Sponsoren an, die das Impros nun unterstützen. Dies ermögliche es, die Preisgestaltung an der Abendkasse auf freiwilliger Basis zu belassen. Richtpreis sind 10 Franken. «Man kann auch mehr bezahlen. Aber das Festival soll für alle zugänglich sein», sagt Peeters. Er hoffe auf rund 100 Gäste pro Abend.

Infos zum Impros Festival Zürich Das Impros Festival Zürich dauert vom 30. Januar bis 10. Februar. An sechs Abenden gibt es jeweils ab 19 Uhr zwei Konzerte. 30. Januar: Libero Libieri und Kit Downes, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96; 1. Februar: Dshamilja Kalt und Chris Wiesendanger, Kirche Bühl, Goldbrunnenstrasse 54; 3. Februar: Stefan Kägi/Pablo Lienhard und Tobias Willi, Johanneskirche, Limmatstrasse 112; 6. Februar: Travis Reuter und Rudolf Lutz, Kirche Enge, Bluntschisteig; 8. Februar: Maxine Yolanda und Lucas Niggli, Kirche Bühl; 10. Februar: Kaan Peeters Quartett und Impros Kollektiv, Wasserkirche, Limmatquai 31. (mts)

