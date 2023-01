Neues Buch Wie sich Zürich zur Grossstadt mauserte Der Historiker Helmut Meyer legt mit «Die kleine grosse Stadt» eine umfangreiche Geschichte Zürichs im 20. Jahrhundert vor. Sie handelt von Wachstumsschüben und -schmerzen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Luftaufnahme Zürichs aus dem Jahr 2002. Heinz Leuenberger/Baugeschichtliches Archiv Zürich

Wie lange dauert es, bis etwas historisch ist? Wer heute eine 20 Jahre alte Luftaufnahme der Stadt Zürich betrachtet, findet markante Unterschiede zur Gegenwart: Der Sechseläutenplatz ist noch unversiegelt; beim Hauptbahnhof fehlen die Grossbauten der Europaallee; auch der gläserne Prime Tower, das gegenwärtig höchste Gebäude der Stadt, ist noch nicht erbaut.

Je weiter der Rückblick in die Vergangenheit geht, umso markanter wirken manche Unterschiede zum Heute. Zugleich klärt sich, wie es zur Gegenwart kam. Wer die «kleine grosse Stadt Zürich» verstehen will, greift daher mit Gewinn zum kürzlich erschienenen Buch des Historikers Helmut Meyer, in dem dieser die Geschichte Zürichs im 20. Jahrhundert vielschichtig darlegt.

Wobei Zürichs 20. Jahrhundert gemäss Meyer im Jahr 1893 beginnt: Damals vereinte sich die alte Stadt mit elf umliegenden Gemeinden zu Gross-Zürich. Die Einwohnerzahl vervierfachte sich. Wachstum blieb über lange Zeit im 20. Jahrhundert prägend für Zürich. Die Stadt wuchs zur Metropole – und erfand sich auch politisch neu.

Politik und Wirtschaft der jungen Grossstadt

Die Parteienlandschaft entstand mit dem Wandel zur Grossstadt. 1892 organisierten sich die Freisinnigen als Freisinnige Partei der Stadt Zürich. Fünf Jahre später formierte sich die Sozialdemokratische Partei der Stadt Zürich. Der Stadtrat setzte sich im Geburtsjahr von Gross-Zürich aus drei Parteien zusammen: Fünf Demokraten, drei Freisinnige und ein Sozialdemokrat gehörten ihm an.

Die Stadt zählte damals 121'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Knapp die Hälfte der Werktätigen arbeitete im Handwerk und in der Industrie, 48 Prozent im Handels-, Finanz-, Verwaltungs-, Bildungs- und Gesundheitswesen sowie freiberuflich.

Fast die Hälfte der Frauen in Zürich war damals berufstätig – oft in der Textilindustrie oder als Dienstmädchen, Köchinnen und Kindermädchen. Allerdings hauptsächlich, solange sie unverheiratet waren. Und: Die meisten Männer arbeiteten bis zum Tod. Altersvorsorge und Rentenalter waren noch nicht geregelt.

Mehr Trams, mehr Strombedarf

Mit dem Wachstum der Stadt nahm auch der Verkehr zu. 1894 lancierte der Zürcher Stadtrat ein Strassenbahnbauprogramm. Bis zum Ersten Weltkrieg entstand in den Grundzügen das bis heute bestehende städtische Strassenbahnnetz. Während in der Stadt die Städtische Strassenbahn Zürich nach und nach die privaten Bahnunternehmen übernahm, blieben die Trams ausserhalb der Stadt privat, etwa das Oerliker Tram und die Limmattal-Strassenbahn.

Mit dem Ausbau des Strassenbahnnetzes stieg auch der Strombedarf. Die Stadt begann, in Bündner Wasserkraftwerke zu investieren.

Um dem Mangel an günstigem Wohnraum zu begegnen, baute die Stadt erste kommunale Wohnsiedlungen: 1907 zwischen Limmat- und Heinrichstrasse, ab 1910 dann die Riedtli-Siedlung im Quartier Oberstrass.

Vom Majorz- zum Proporzwahlrecht

Das damals noch geltende Majorzwahlrecht führte dazu, dass im Stadtparlament aus den Arbeiterquartieren 1907 ausschliesslich Sozialdemokraten und aus den bürgerlichen Quartieren ausschliesslich Freisinnige und Demokraten vertreten waren. Die Stimmen der Minderheiten in den Quartieren fielen gleichsam unter den Tisch.

1913 wurde erstmals nach dem Proporzwahlrecht gewählt. In der Folge schafften auch kleinere Parteien den Sprung ins Parlament. Die SP blieb in der Stadt Zürich ab 1907 bis heute wählerstärkste Partei.

Als 1916 auch der Kanton zum Proporzwahlrecht wechselte, verdoppelte die SP ihre Sitzzahl nahezu von 43 auf 82, während der Freisinn von 98 auf 44 Sitze schrumpfte.

1934: Der nächste Wachstumsschub

Wachstum, Wohnungs- und Verkehrsprobleme sollten die Geschichte Zürichs im 20. Jahrhundert wiederholt prägen. 1934 erlebte die Stadt mit der Eingemeindung von Witikon, Albisrieden, Altstetten, Höngg, Affoltern, Oerlikon, Seebach und Schwamendingen einen weiteren Wachstumsschub.

Dahinter steckte auch die Suche nach Bauland für die wachsende Stadt. Emil Klöti (SP), der während 35 Jahren Stadtrat bleiben sollte, hatte bereits im Jahr 1925 Bestrebungen in Richtung zweite Eingemeindung lanciert. Eine entsprechende Initiative scheiterte 1929 am kantonalen Stimmvolk, obwohl ausser Kilchberg und Zollikon alle direkt betroffenen Gemeinden zustimmten.

Die Angst vor einem Gross-Zürich spielte bei dem Volksentscheid mit, zumal die Stadt im Gegensatz zur Landschaft stark sozialdemokratisch geprägt war. Im zweiten Anlauf fand die Eingemeindung dann beim kantonalen Stimmvolk Zustimmung. Anders als beim ersten Mal sollten nun Kilchberg, Zollikon, Schlieren und Oberengstringen nicht mehr eingemeindet werden.

Umbau zur «autogerechten Stadt»

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Umbau zur «autogerechten Stadt». Die Zahl der in Zürich gemeldeten Autos stieg von 11'000 im Jahr 1938 auf 60'000 im Jahr 1960 und nochmals doppelt so viele ein Jahrzehnt später.

Mit dem Autobahnbau in den 1960er-Jahren entstanden Pläne für das Expressstrassen-Y. Es sollte die Autobahnen von Norden, Westen und Süden mitten durch die Stadt verbinden, wurde aber nie vollendet. Doch noch heute zeugen die Sihlhochstrasse sowie die als Provisorium geplante Westtangente mit der Hauptverkehrsachse Rosengartenstrasse davon.

Der Bahnhofplatz beim Hauptbahnhof Zürich 1964. Landolt-Arbenz / Baugeschichtliches Archiv Zürich

Und: Der Bahnhofplatz vor dem Hauptbahnhof wurde zur fussgängerfreien Zone umgestaltet, reserviert für Trams und Autos. Die Fussgänger verbannte das Stimmvolk 1964 per Volksabstimmung in die Unterwelt des «Shopville». Der Autobahnbau durchtrennte zudem die Quartiere Schwamendingen und Wollishofen; schon in den 1960er-Jahren aus den Quartieren geforderte Autobahndeckel wurden erst Jahrzehnte später umgesetzt. Ab den 1970er-Jahren hatte Wachstumskritik allmählich auch für ein Umdenken in der Verkehrsplanung gesorgt.

Bisweilen fehlt der rote Faden

Meyers Ansatz, eine chronologische Geschichte von Zürich im 20. Jahrhundert zu schreiben, die Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft umfasst, hat einen Haken: Bisweilen fehlt der rote Faden.

Doch dafür deckt das Buch ein breites Spektrum ab, das hier nur ansatzweise zusammengefasst ist; auch das Aufkommen von Freizeitanlagen wie Bädern, Stadien, dem Zoo und Kinos wird abgehandelt, ebenso die 1968er- und 1980er-Bewegungen, die offenen Drogenszenen der 1990er-Jahre sowie der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und der damit verbundene Umbau der Stadt.

Wieweit dieses 20. Jahrhundert bereits Vergangenheit ist, müssen kommende Generationen beurteilen.

«Die kleine grosse Stadt. Zürich im 20. Jahrhundert» von Helmut Meyer, Chronos Verlag, Zürich 2022.

