Neues Buch Kommen Sie mit auf eine Tour durch das Zürich der toten Musiker Von Mozart zum Dadaismus, vom Minnesang zur Street Parade: Das soeben erschienene Buch «Musik in Zürich» lädt ein, sich auf die Spuren von Musikern in Zürich zu machen. Auch ein paar Musikerinnen sind dabei zu entdecken. Matthias Scharrer 20.11.2021, 05.00 Uhr

Blick über Zürich und Enge um 1860, im Vordergrund links die Villa Wesendonck (heute Museum Rietberg). Baugeschichtliches Archiv Zürich

Wolfgang Amadeus Mozart war da, seine Jugendliebe Aloysia Lange ebenso und Richard Wagner sowieso, der sich gerne von seiner Nachbarin Mathilde Wesendonck inspirieren liess. Zürich lässt sich gut als Musikstadt besingen oder beschreiben. Das soeben erschienene Buch «Musik in Zürich» tut Letzteres und führt zu Namen und Orten, die für das Musikleben der Stadt in den vergangenen Jahrhunderten von Bedeutung waren.

Es beruht auf einem langjährigen Forschungsprojekt am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich. Der Stadtführer «Musik in Zürich» fasst die Ergebnisse nun für ein breites Publikum zusammen, mit Kurzporträts über 253 vor dem Jahr 2017 verstorbene Personen, 14 Orte und 11 Institutionen. Manche der Porträtierten blieben zeitlebens in Zürich, andere waren nur auf der Durchreise. Anhand der angegebenen Adressen lassen sich nun ihre Aufenthaltsorte in der Limmatstadt aufspüren.

Frauen kommen nur selten vor

Emmy Hennings, Mitbegründerin des Cabaret Voltaire, Zürich 1916, mit selbstgefertigter Puppe. Schweizerisches Literaturarchiv / Limmattaler Zeitung

Was beim Durchblättern auffällt: Frauen kommen sehr selten vor. Nur 13 von 253 Porträts sind ihnen gewidmet. Und viele von ihnen sind heute weitgehend vergessen. Das mag mit einer traditionell männerzentrierten Musikgeschichte und -geschichtsschreibung zu tun haben. Dass jedoch die Sängerin und Schauspielerin Emmy Hennings, die 1916 zu den Gründerinnen und Gründern des Cabarets Voltaire in Zürich zählte, im Vorwort auftaucht und nachher bei den Kurzporträts nicht mehr, wirkt befremdend. Immerhin ist sie im Abschnitt über das Cabaret Voltaire, die Geburtsstätte des Dadaismus, noch kurz erwähnt. Und wer sich auf ihre Spuren machen will, ist im Cabaret Voltaire im Zürcher Niederdorf (Spiegelgasse 1) an der richtigen Adresse. Allerdings derzeit nur von aussen, da es wegen Renovation bis Frühling 2022 geschlossen ist.

Eine musikalisch wichtige Adresse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war auch die von Lily Reiff-Sertorius. Die Pianistin und Komponistin von Liedern und Kammermusik, die mit dem Präsidenten der Tonhalle-Gesellschaft verheiratet war, machte ihr Haus an der Mythenstrasse (heute Genferstrasse) 24 nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Treffpunkt von Künstlern wie Richard Strauss und Thomas Mann. Letzterer beschrieb sie in seinem Roman «Doktor Faustus» als «eine energisch-wirtliche Bürgerin, welche in dem Gefallen daran, den Ruhm zu beherbergen und den sorglosen Geist des Virtuosentums in ihren Räumen walten zu lassen, mit ihrem Gatten durchaus übereinstimmte». Mann bezeichnete ihr Haus im Gästebuch auch als «Geniehospiz».

Wagners Affäre mit Mathilde Wesendonck

Mit dem Geniekult in Verbindung stand auch Mathilde Wesendonck. Nach einer Zwischenstation im Hotel Baur au Lac bezog die mit ihrem Mann Otto zugezogene Deutsche 1857 eine Villa im damals noch nicht eingemeindeten Zürcher Vorort Enge. Heute ist darin das Museum Rietberg zu Hause. Richard Wagner, der gleich nebenan wohnte und von 1848 bis 1858 in Zürich lebte, war ein häufiger Gast. Otto wurde einer von Wagners Mäzenen, während Mathilde Wesendonck zur Muse und Affäre des Komponisten von «Tristan und Isolde» avancierte.

Zu Ottos Geburtstag organisierte Wagner 1858 ein Hauskonzert mit Auszügen aus Beethoven-Sinfonien. Nach den sogenannten Tonhallekrawallen von 1871, zu denen es nach dem Deutsch-Französischen Krieg wegen einer Feier zur Deutschen Reichsgründung gekommen war, verliessen die Wesendoncks Zürich.

Mozarts Jugendliebe Aloysia Lange

Die Stadt war im 19. Jahrhundert wie auch später noch ein Tummelplatz von Emigranten. Eine von ihnen war die damals berühmte Sängerin und Gesangslehrerin Aloysia Lange. Die einstige Jugendliebe Mozarts, der jedoch ihre Schwester heiratete, zog 1813 auf der Flucht vor den napoleonischen Kriegen aus Frankfurt nach Zürich. Dort trat sie in den Folgejahren oft als Sängerin mit Werken Mozarts auf, ehe sie 1819 nach Wien weiterzog.

Wolfgang Amadeus Mozart selbst hatte Auftritte in Zürich: Als zehnjähriges Wunderkind war er am 7. und 9. Oktober 1766 im Musiksaal des Zürcher Musikkollegiums zu bestaunen. Die Familie residierte im Gasthaus zum Schwert (Weinplatz 10).

Vom Minnesang zur Street Parade

Das Spektrum des musikalischen Stadtführers «Musik in Zürich» reicht vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Es lässt sich hier nur stichprobenartig wiedergeben. Der mittelalterlichen Kultur entstammt etwa der Codex Manesse, eine Liedersammlung, die zwischen 1300 und 1340 in Zürich entstand und Liedgut wie Minnesang aus den 170 Jahren vor ihrer Niederschrift umfasste. Teile davon wurden wahrscheinlich im Kloster Oetenbach geschrieben. 1902 musste es den neuen Amtshäusern der Stadt an der Uraniastrasse weichen, zu denen heute auch der Hauptsitz der Stadtpolizei zählt.

Auch der Reformator und Grossmünster-Prediger Ulrich Zwingli darf als prägende Figur für das kulturelle Leben der Stadt nicht fehlen. Was die Musik betrifft, spielte er jedoch eine zwiespältige Rolle: Einerseits verbannte er Gesang und Orgelspiel aus dem Gottesdienst. Andererseits spielte er mehrere Instrumente, sang und komponierte Lieder. Drei davon sind als Melodien und Text erhalten, darunter auch das Pestlied von 1519.

Populäre Musik der jüngsten Vergangenheit ist in dem musikalischen Stadtführer denkbar knapp abgehandelt: Unter dem Stichwort «Popularmusik» werden kurz die auch von Weltstars aus Rock, Pop und Jazz genutzten Spielstätten Hallenstadion, Volkshaus und Moods im Schiffbau erwähnt. Auch die Street Parade wird gestreift, die inzwischen zum musikhistorischen Inventar der Stadt zählt: Sollte sie nächsten Sommer wie geplant stattfinden, könnte sie ihr 30-Jahr-Jubiläum feiern.

Musik in Zürich. Menschen, Orte, Institutionen. Herausgegeben von Bernhard Hangartner und David Reissfelder. Zürich 2021.