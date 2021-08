Neues Angebot «Mit Sportkids.zh vereinfachen wir den Kindern den Einstieg in den Sport» Ein Jahr lang wöchentlich verschiedene Sportarten ausprobieren: Das ist sportkids.zh. Der Kanton Zürich will mit dem neuen Angebot Kindern den Einstieg in den Sport erleichtern. Und Sportminister Mario Fehr hofft auf weitere Olympiamedaillen. Matthias Scharrer 25.08.2021, 18.20 Uhr

Der Auftakt zum Projekt Sportkids fand in Stäfa statt. Kurt Schorrer/zvg

Für manche Kinder ist es sonnenklar: Fussball muss es sein. Oder Eiskunstlauf, um zwei Beispiele zu nennen. Doch Fussballklubs sind oft überrannt und müssen Wartelisten führen. Dann sind Alternativen gefragt. Andere Kinder zeigen sich von vornherein offener: Wie wäre es mit Karate? Oder Tanzen? Oder vielleicht Unihockey? Mit dem Projekt Sportkids.zh will es der Kanton Zürich Kindern ab dem Kindergartenalter bis ins frühe Primarschulalter ermöglichen, auszuprobieren. Ein Jahr lang können sie wöchentlich eine andere Sportart kennen lernen, angeleitet von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern aus ihrer Gemeinde oder Region. Und das für einen Teilnehmerbeitrag von 100 Franken pro Jahr.

Am Mittwoch eröffnete Mario Fehr das Pilotprojekt in Stäfa. Der für Sport zuständige parteilose Regierungsrat brachte das Ziel auf den Punkt: «Mit Sportkids.zh vereinfachen wir den Kindern den Einstieg in den Sport.»

Auch andere Gemeinden sind interessiert

Ziel ist es, Sportkids.zh auf weitere Gemeinden im gesamten Kanton Zürich auszuweiten, wie Sascha Korner auf Anfrage sagte. Sie ist Beauftragte für Nachwuchsförderung im kantonalen Sportamt. Eine Umfrage habe grosses Interesse bei vielen Gemeinden aufgezeigt. Interessiert zeigten sich beispielsweise auch Dietikon und Urdorf.

Doch zum Start des Projekts kommen dieses Jahr die Stäfner Kinder an die Reihe. Hier habe der Sportkoordinator der Gemeinde schon viel Vorarbeit geleistet, um ein vernetztes Angebot der lokalen Vereine zu schaffen, so Korner. Daran könne Sportkids.zh nun anknüpfen.

In Stäfa nehmen jetzt 35 Kinder teil, verteilt auf drei Gruppen. Einmal pro Woche lernen sie in 75- oder 90-minütigen Trainings eine andere Sportart kennen. Das Spektrum reicht von Volleyball über Handball, Fussball, Laufsport, Unihockey, Turnen, Tennis, Basketball und Karate bis hin zum Tanzen. Wobei die Trainings sehr spielerisch aufgebaut sind, wie beim Auftakt in Stäfa zu sehen war.

Trainings am Mittwochnachmittag und Samstagmorgen

Die Trainings finden laut Korner jeweils am Mittwochnachmittag oder Samstagmorgen statt. Dies habe es erleichtert, freie Sportplätze und -hallen zu reservieren. Denn die Vereine trainieren sonst zumeist abends. Etwas schwieriger sei es gewesen, tagsüber verfügbare Trainerinnen und Trainer zu finden. Doch mit zwei bis drei Trainings pro Jahr und Anbieter sei das machbar, so Korner. Sie zeigt sich zuversichtlich: «Nächstes Jahr dürfte das Programm in weiteren Gemeinden starten können.»

Die Umfrage unter den Gemeinden habe auch ergeben, dass Sportkids.zh nicht als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten, sondern als spannende Erweiterung gesehen werde. Nicht zuletzt liessen sich so frühzeitig Talente entdecken. Korner betonte:

«In erster Linie geht es darum, den Kindern verschiedene Sportarten zu zeigen und ihnen den Zugang zum Sport zu vereinfachen.»

Dass dies mitunter sogar zu olympischen Weihen führen könnte, deutete Sportminister Fehr in seiner Eröffnungsrede in Stäfa an: Gerade das Beispiel der jüngst in Tokio mit olympischem Silber ausgezeichneten Mountainbikerin Sina Frei zeige, dass frühes Interesse an verschiedenen Sportarten den Weg zum Spitzensport ebnen könne: «Sie hat mit Fussball, Tanz und Meitliriege vor der Mountainbike-Karriere viele andere Sportarten ausgeübt», sagte Fehr. Und rief den Kindern auf dem Pausenplatz des Stäfner Schulhauses Kirchbühl Süd zu: «Für einige von euch ist das vielleicht der Start in eine ganz grosse Karriere.»

Den Kindern in Stäfa schien es jedenfalls Spass zu machen. «Das ist voll lustig», meinte ein Junge beim vom TV Stäfa geleiteten sportlichen Herumtollen in der Turnhalle.