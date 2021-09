Neftenbach Motorradfahrer mit 173 km/h gestoppt Am Samstagabend fuhr in Neftenbach ein Motorradlenker 173 km/h auf einer Strasse, die maximal 80 km/h erlaubt. Dem 43-Jährige wurde sofort der Führerausweis abgenommen. 20.09.2021, 11.12 Uhr

Ein Motorradlenker ist am Samstagabend in Neftenbach mit 173 km/h geblitzt worden. Erlaubt sind an dieser Stelle 80 km/h. Die Polizei nahm dem 43-Jährigen den Führerausweis ab und stellte sein Motorrad sicher.