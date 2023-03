Nachhaltigkeit Petition fordert: Altes Kinderspital soll weiter als Spital dienen Mit 1100 Unterschriften wollen Anwohnende den Regierungsrat zu einem Umdenken bewegen: Die alten Kinderspitalbauten seien nach dem Umzug des Kispi weiterhin für Spitalzwecke zu nutzen. Matthias Scharrer 22.03.2023, 17.16 Uhr

Patientenzimmer im Kinderspital in Zürich-Hottingen: Laut kantonaler Baudirektion sind die Kispi-Gebäude «für einen zeitgemässen Spitalbetrieb ungenügend». Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Ein begehrtes Stück Land am Zürichberg ist bald zu haben, es liegt unweit des Universitätsspitals Zürich (USZ): Im Herbst 2024 zieht das Kinderspital Zürich (Kispi) in seinen Neubau im Gebiet Lengg am östlichen Stadtrand. Was aus dem alten Kispi-Areal in Zürich-Hottingen werden soll, hat der Regierungsrat eigentlich längst beschlossen: Hier soll das neue universitäre Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) entstehen, mit einem Neubau als Hauptelement – nebst zu erhaltenden denkmalgeschützten Teilen des alten Kinderspitals. Das Siegerprojekt aus dem entsprechenden Architekturwettbewerb steht bereits fest.