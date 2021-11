Nachhaltigkeit Klimafreundliche Mobilität: Ladestationen für die Elektrofahrzeugflotte der Kantonspolizei Die Kantonspolizei Zürich setzt bei ihrer Fahrzeugstrategie auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. So verfügen schon 20 Prozent der Dienstfahrzeuge über einen alternativen Antrieb – Tendenz weiter steigend. 05.11.2021, 09.38 Uhr

Schon seit Jahren wird beim Kauf neuer Fahrzeuge und bei der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten auf die Senkung der CO2-Emissionen geachtet. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Einen bedeutenden Anteil machen dabei Elektrofahrzeuge aus. Um die La-deinfrastruktur an den verschiedenen Standorten sicherzustellen, hat der Regierungsrat eine Ausgabe von 3,4 Millionen Franken bewilligt. In einem ersten Schritt sind bisher 15 Standorte der Kantonspolizei mit Wechselstrom/Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet worden. In einem nächsten Schritt folgen weitere 47 Standorte.