Umstrittenes Bauprojekt Nach Rekursrückzug: Baufreigabe für Wohn- und Gewerbeüberbauung am Zürcher Seeufer ist erteilt Die geplante Überbauung Franz am Mythenquai war einer der Auslöser für die Besonnungsinitiative, über die Zürich am 26. September abstimmt. Nach einem Rekursrückzug liegt nun die Baufreigabe vor. Die Bauherren hatten selber rekurriert. Matthias Scharrer 24.08.2021, 17.25 Uhr

So soll die Überbauung beim Wollishofer Seeufer in zwei Jahren aussehen. Visualisierung: zvg

Die aufgehende Sonne schickt ihre Strahlen über den Zürichsee im Werbeprospekt, mit dem die Immobilienfirma Karmon online für die Überbauung Franz am Zürcher Mythenquai wirbt. 68 hochwertige Wohnungen sollen hinter der Seeuferwiese zwischen Werft und Gemeinschaftszentrum Wollishofen entstehen. Verteilt auf sieben Stockwerken in einem bis zu 25 Meter hohen Gebäudekomplex. Die Investitionskosten liegen bei 50 Millionen Franken; eine 4,5-Zimmer-Wohnung wird monatlich zwischen 3000 und 4000 Franken kosten, wie bei der Bauherrschaft anlässlich des Spatenstichs am Dienstag zu erfahren war. Bezug sei ab Sommer 2023.

Das Projekt ist umstritten. Es war einer der Auslöser für die Besonnungsinitiative, über die in der Stadt Zürich am 26. September abgestimmt wird. Die Initianten wehren sich dagegen, dass neue Gebäude die Seeuferanlagen zunehmend beschatten. Und sie kritisieren auf ihrer Website, dass die Bauarbeiten auf dem Areal, wo früher die Garage Franz stand, längst angelaufen sind – obwohl noch keine rechtskräftige Baubewilligung vorgelegen habe. Ein Rekurs war hängig.

Recherchen ergaben nun: Der Rekurs wurde am 4. Juni zurückgezogen; die Baufreigabe liegt seit 12. August vor. Rekurriert hatte die Bauherrschaft selbst, wie Bauherrenvertreter Martin Miller auf Anfrage sagte. Es sei um die Auflagen gegangen, die die Stadt Zürich mit der im Mai 2019 erteilten Baubewilligung verknüpft hatte. Inzwischen habe aber eine Auflagenbereinigung stattgefunden, worauf Karmon den Rekurs zurückzog.

«Das war alles legal und bewilligt»

Die Auflagenbereinigung habe zum einen die von der Stadt geplante Sanierung des Mythenquais betroffen, zum anderen die Zufahrt zum Franz-Grundstück. Nähere Details dazu gaben auf Anfrage weder die Bauherrschaft noch das Stadtzürcher Hochbaudepartement bekannt.

Miller betont, es sei schon vor Beginn der Bauarbeiten eine Teilbaufreigabe für den Abbruch der Franz-Garage und den Aushub vorgelegen: «Das war alles legal und bewilligt.»

So sieht die Baustelle gleich hinter der Seeufer-Anlage aktuell aus. Bild: Matthias Scharrer

Ein Sprecher des Stadtzürcher Hochbaudepartements bestätigt den Sachverhalt auf Anfrage: «Eine teilweise Baufreigabe ist bereits seit längerem erfolgt, da Abbruch und Altlastensanierung nicht vom Rekurs betroffen waren.» Dies sei im Rahmen der Auflagenbereinigung bei grösseren Bauprojekten eher die Norm als die Ausnahme. Die vollständige Baufreigabe habe die Stadt dann am 12. August erteilt.

Peter-Wolfgang von Matt, Initiant der Besonnungsinitiative, will die Aussagen punkto Baubewilligung auf seiner Website nun aktualisieren, wie er auf Anfrage sagte. Sie entsprächen seinem Kenntnisstand vom Juni. Nähere Auskünfte zum Stand des Rekurses hätten ihm die Behörden damals verweigert.

«Jetzt soll das Stimmvolk sich äussern»

Im Hinblick auf die Abstimmung am 26. September fügt er an: «Jetzt soll das Stimmvolk sich grundsätzlich äussern, ob die Skyline am See erhalten werden soll.» Wenn der Wille da wäre, könne die Stadt neu verhandeln. So wie einst in den 1980er-Jahren, als der Bau eines Waffenplatzes bei Rothenthurm (SZ) schon begonnen war und dann doch nicht zu Stande kam, nachdem das Volk dem Moorschutz den Vorrang gab.

Derweil betont die Bauherrschaft des Projekts Franz am Zürcher Mythenquai: «Mit der differenzierten Staffelung des Gebäudes in der Höhe und Konzentration eines Hochpunktes im Süden wird eine mögliche Beschattung der öffentlichen Wiese auf ein Minimum reduziert.»

Stadt schöpft keinen Mehrwert ab

Vom Mehrwert, den die Bauherrschaft gegenüber dem früheren Immobilienwert mit dem Projekt Franz erzielt, schöpft die Stadt Zürich übrigens nichts ab, wie ein Sprecher des Hochbaudepartements erklärt. Zwar ist das Gesetz über den Mehrwertausgleich im Kanton Zürich seit Anfang 2021 in Kraft und die entsprechende Anpassung der städtischen Bau- und Zonenordnung durch den Zürcher Gemeinderat seit Mai beschlossen. Doch für die ursprünglich bereits 2019 erteilte Baubewilligung auf dem Areal der Franz AG sei sie nicht anwendbar, so der Hochbaudepartements-Sprecher.