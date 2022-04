Albisbrunn Musikkarriere als Traum, Architektur als Ziel: «Ich würde gerne ein richtiger Rapper werden» Daniel Fernandez Martinez absolviert in einem Schul- und Berufsbildungsheim eine Lehre und träumt von einer Karriere als Rapper. Auch Architektur interessiert ihn als Fachbereich sehr. Sich gut zu kleiden ist ihm wichtig, aber ganz besonders achtet er auf seine Schuhe. Marianne Voss Jetzt kommentieren 24.04.2022, 18.36 Uhr

Daniel Fernandez Martinez wohnt im Schul- und Berufsbildungsheim Albisbrunn, wo er auch seine Lehre absolviert. Marianne Voss

Seit zwei Jahren lebt Daniel Fernandez Martinez in Hausen im Schul- und Berufsbildungsheim Albisbrunn und ­absolviert seine Lehre als Metallbauer. «Meine Mutter ist Dominikanerin, mein Vater Spanier. Aufgewachsen bin ich mit zwei viel älteren Brüdern in Pamplona», berichtet Fernandez in fast akzentfreiem Schweizerdeutsch. Seine Muttersprache sei Spanisch. «Meine Eltern trennten sich, und meine Mutter kam mit mir in die Schweiz, wo sie in der Reinigungsbranche und in der Gastronomie arbeitete.» Er war damals zehn Jahre alt. Nach einem Jahr im Intensiv-Deutschkurs konnte er die regulären Klassen bis in die ­Oberstufe besuchen.

Als seine Mutter einen Schlaganfall erlitt und pflegebedürftig in die Dominikanische Republik zurückkehrte, war Fernandez als Minderjähriger plötzlich auf sich selbst gestellt.

«Ich wohnte noch in unserer Wohnung und hatte eine Beiständin, die mich in eine Pflegefamilie geben wollte. Dagegen wehrte ich mich.»

In der folgenden Zeit habe er sich durchgeschlagen, sei aber nicht mehr zur Schule gegangen und auch «ein bisschen abgestürzt». Er habe nie Drogen konsumiert und auch nie gestohlen.

«Aber es gab andere Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Unter ­anderem habe ich auch auf dem Bau gearbeitet. Weil ich reif und selbstständig wirkte, glaubten mir die Arbeit­geber, dass ich schon volljährig bin.»

Natürlich flog irgendwann alles auf. Die Beiständin von Fernandez empfahl ihm, ins Albisbrunn einzutreten und eine Lehre zu absolvieren. Das war 2020, genau während des Lockdowns. Zuerst besuchte er das zehnte Schuljahr in der Trainings- und Orientierungs­werkstatt. «Mein Berufswunsch war Automobilfachmann. Ich schrieb 30 ­Bewerbungen und erhielt drei Absagen. Auf die anderen Schreiben kam keine Reaktion. Das war ziemlich frustrierend.» Er habe sich dann entschlossen, hier intern die Lehre als Metallbauer zu beginnen. «Jetzt bin ich im zweiten Lehrjahr. Es ist nicht mein Wunsch­beruf, aber ich ziehe das jetzt durch.»

Am Wochenende häufig mit Freunden in Zürich

Im Albisbrunn gehe es ihm gut. Er sei gerne für sich und könne sich gut von schwierigen Kollegen abgrenzen. «Ich bin nicht hier, um Kollegen zu machen. Da ich selbstständig und relativ reif bin, kann ich ein eigenes Studio ­bewohnen. Das gibt mir viel ­persönlichen Freiraum.» Am Wochenende gehe er oft nach Zürich, wo er einen Cousin und Freunde habe. «Wir gehen Basketball spielen oder setzen uns bei schönem Wetter an den Zürichsee. Wir kaufen alles selber ein und feiern draussen.»

Daniel Fernandez pflegt verschiedene Leidenschaften. Da sind einerseits die Schuhe. «Gute Kleidung ist mir wichtig, aber gute ­Schuhe gehören unbedingt dazu. Wenn ich mich anziehe, suche ich zuerst die Schuhe aus, dann die passenden Hosen und das Oberteil», sagt er bei einem Besuch. «Ebenso müssen die Handyhülle und die Ohrringe zu den Schuhen passen. Sehen Sie.» Er deutet auf seine blau gestreiften Schuhe und auf seine blauen Ohrringe.

Eine andere Passion ist Hip-Hop: Dabei rappt er gerne, aber produziert auch selbst Beats. «Alles, was Rap von spanischen Sängern ist, höre ich gerne. Ich erfinde mit dem Handy auch selbst Raps und ich würde gerne ein richtiger Rapper werden.»

Auch Architektur interessiert ihn

Das ist einer seiner Zukunftsträume. Er hat noch andere: «Nach der Lehre möchte ich zuerst Geld verdienen, vielleicht doch noch Automobilfachmann werden oder die BMS besuchen und mich in Richtung Architektur entwickeln.» Ganz klar sei für ihn, dass er in der Schweiz bleiben möchte. Ein weiterer Wunsch sei das Gründen einer eigenen Familie. «Mit vielen Kindern. In meiner Familie ist es üblich, viele Kinder zu haben. Wir sind eine grosse Sippe.» Seine Mutter habe sechs Geschwister, sein Onkel elf Kinder.

Zuletzt erzählt Fernandez von seinen Ferien letzten Sommer in der Dominikanischen Republik, wo er seine Sippe besuchte.

«Das waren die ersten Ferien, die ich mir selbst finanzieren konnte. Ich habe das extrem genossen. Diesen Sommer möchte ich wieder dort ­hinreisen.»

