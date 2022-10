Musikalische Bildung Musikschulen erhalten 11 Millionen Franken mehr vom Kanton Anerkannte Musikschulen in Zürich erhalten ab 2023 mehr Geld vom Kanton. Neu trägt dieser durchschnittlich 10 Prozent der Betriebskosten, bislang betrug die Beteiligung rund 3 Prozent. Der Kanton rechnet mit Mehrkosten von jährlich 11 Millionen Franken. 13.10.2022, 10.04 Uhr

Die Musikschulen erhalten ab dem kommenden Jahr mehr Geld von Kanton. Symbolbild: Patrick Huerlimann

Das neue Musikschulgesetz tritt am 1. Januar in Kraft. Der Regierungsrat hat nun die dazugehörige Verordnung beschlossen, wie er am Donnerstag mitteilte. Diese regelt die Voraussetzungen für die Anerkennung sowie die Qualitätsvorgaben und die Finanzierungspauschalen.