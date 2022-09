Museum Zürcher Haus Konstruktiv und Impact Hub müssen neue Räume suchen Das Museum Haus Konstruktiv und der Impact Hub müssen das ewz-Unterwerk Selnau in Zürich verlassen. Hier soll eine Energiezentrale entstehen, die die Innenstadt mit erneuerbarer Wärme und Kälte versorgt. Die Stadt will die beiden Mieter bei der Suche nach Ersatzstandorten unterstützen. 09.09.2022, 13.30 Uhr

Das Zürcher Museum Haus Konstruktiv muss aus dem ehemaligen ewz-Unterwerk Selnau ausziehen und sich neue Räume suchen. Hier die Ausstellungsansicht «Geometrische Opulenz» von Claudia Comte. Stefan Altenburger Photography Z

Für die Stadt Zürich sei es wichtig, dass der Impact Hub und das Museum Haus Konstruktiv neue Standorte in der Stadt finden, teilte sie am Freitag mit. Die bestehenden Mietverträge enden am 1. Juli 2025.

In der Zentrale für den Energieverbund «Cool City» sollen dereinst rund 94,6 Gigawattstunden (GWh) Wärme und 25,6 GWh Kälte pro Jahr mit Seewasser als Energiequelle produziert werden. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) hat verschiedene Varianten untersucht, doch die einzig umsetzbare Lösung sei das Konzept mit einer zentralen Energiezentrale im ewz-Unterwerk Selnau, wie es in der Mitteilung heisst.

In der Haupthalle befindet sich das «Innovationskraftwerk» des Impact Hub. Dieser sei seit Jahren ein wichtiger Partner der Stadt, der Stadtentwicklung sowie des ewz. Er leiste einen zentralen Beitrag in der Innovationsförderung und in der Start-up-Förderung, schreibt die Stadt.

Im Anbau ist das Museum Haus Konstruktiv untergebracht. Die Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst habe seit ihrer Gründung 1986 einen wesentlichen und qualitativ hochstehenden Beitrag zur Präsentation und Vermittlung der für Zürich spezifischen Kunstrichtung der Zürcher Konkreten geleistet, heisst es in der Mitteilung.

«Schmerzhafter Entscheid für das Museum»

Die Stiftung habe Verständnis dafür, dass die Stadt die Energieversorgung der Zukunft sicherstellen müsse, schreibt sie in einer Stellungnahme. Trotzdem sei der Entscheid sehr schmerzhaft für das Museum. Beim Einzug im Jahr 2001 investierte sie über 7 Millionen Franken. Diese gingen mit einem Umzug verloren.

Für das Museum sei das ewz Unterwerk Selnau ein idealer Ort, schreibt die Stiftung. Als erstklassiges Denkmal der Industriearchitektur des 20. Jahrhunderts sei es der perfekte Rahmen für die Kunstepoche der Zürcher Konkreten.

Um diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen, brauche es die entschiedene Unterstützung der Stadt und der öffentlichen Hand für die Erhaltung und Finanzierung des Museums Haus Konstruktiv, heisst es weiter. (sda)