Freiwillige Datenspenden für besseren Langsamverkehr in Zürich

Schlieren «Das ist die Realität»: Keine Verbesserung der Kreiselsituation in Sicht

Die Forderungen, die Dominic Schläpfer (FDP) in seinem Vorstoss stellte, seien so rasch nicht zu erfüllen, sagte Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) in der Parlamentssitzung vom Montag. Die Parlamentsmitglieder waren von dessen Aussagen mässig begeistert.