Rümlang «Es ist wie ein Elektromobil, aber du kannst schnell tanken»: Seit einem Monat kann man hier Wasserstoff tanken Seit kurzem gibt es auch im Kanton Zürich eine privat betriebene Wasserstofftankstelle. Vier bis sechs Tankfüllungen pro Tag hat sie in den ersten zwei Wochen verkauft. Rentabel sei das noch nicht – aber zukunftsträchtig, glaubt der Betreiber. Matthias Scharrer 12.02.2021, 04.35 Uhr

Taxifahrer Vukmir Vukmirovic betankt sein Taxi in Rümlang mit Wasserstoff. Bild: Severin Bigler

Es riecht nach Benzinabgasen im Rümlanger Gewerbegebiet. Viele Lastwagen sind hier unterwegs. Auch der Flughafen und die Autobahn sind nah. «Es ist eine ausgeprägte Lastwagen-Tankstelle. Darum haben wir diesen Standort ausgewählt», sagt Armin Schnellmann. Er ist Leiter Tankstellen der Osterwalder Zürich AG. Ende Januar eröffnete die zur Avia-Vereinigung zählende Firma an der Riedgrabenstrasse 26 in Rümlang die erste kommerzielle Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich. Die von Carmen Walker Späh (FDP) geleitete kantonale Volkswirtschaftsdirektion begrüsste das «Engagement für den Bau von Infrastrukturen für eine CO 2 -arme Mobilität», wie sie in einem Communiqué schrieb.

Seit der Eröffnung sind zwei Wochen vergangen. Zeit für eine erste Zwischenbilanz. «Pro Tag haben wir hier bisher vier bis sechs Tankfüllungen Wasserstoff verkauft, an Fahrer von Last- und Personenwagen», sagt Schnellmann. Rentabel sei das allerdings noch nicht. «Dafür bräuchte es täglich rund 15 verkaufte Lastwagen-Tankfüllungen», schätzt er. Dennoch zeigt er sich überzeugt: «Das hat absolut Zukunft.»

Seit 2020 markant mehr Wasserstofftankstellen

2016 eröffneten die ersten Wasserstofftankstellen der Schweiz in Hunzenschwil AG und bei der Eigenössischen Materialforschungsanstalt Empa in Dübendorf. Jetzt kommt das Geschäft mit dem umweltfreundlichen Treibstoff allmählich in Gang: Sechs privat geführte Wasserstofftankstellen gibt es mittlerweile schweizweit; fünf davon nahmen den Betrieb seit 2020 auf. Zwei weitere sind fürs laufende Jahr geplant, wie der Wasserstoff-Anbieter Hydrospider auf seiner Website schreibt. Auch Schnellmann plant bereits neue Standorte im Raum Winterthur; in zwei bis drei Jahren könnten sie starten, sagt er.

An der Tankstelle in Rümlang fährt Vukmir Vukmirovic mit seinem Taxi vor. Sein Arbeitgeber Airport Taxi hat zehn mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge. Seit 13 Monaten hat Vukmirovic damit Erfahrungen gesammelt. Der Taxifahrer sagt:

«Es macht Spass. Der einzige Nachteil war bisher: Es gab zu wenig Tankstellen.»

Der Treibstoff sei preislich etwa gleich günstig wie Benzin. Mit einem Kilo Wasserstoff für 12,50 Franken komme er rund 100 Kilometer weit. Was er am Wasserstoffauto schätzt: «Es ist leiser. Und es beschleunigt hervorragend.» Nur der Kaufpreis für das Auto sei noch ziemlich hoch, rund 70'000 bis 90'000 Franken koste ein Personenwagen für Private. Nachdem Vukmirovic getankt hat, steigen wir ein für eine Proberunde. Sie bestätigt seine Aussagen zu den Fahreigenschaften.

Armin Schnellmann, Leiter Tankstellen der Osterwalder Zürich AG. Bild: Severin Bigler

Zurück zur normalerweise unbemannten Rümlanger Wasserstofftankstelle. Unter dem Zapfsäulendach wartet Schnellmann. Er hat inzwischen abgeklärt, wie viele Wasserstofffahrzeuge es aktuell in der Schweiz gibt. Es seien rund 100 Personenwagen und 40 Lastwagen. Dazu zähle auch ein Fahrzeug der Kantonspolizei und zwei Dienstlimousinen des Zürcher Regierungsrats.

Treibstoff aus nachhaltiger Produktion

Der Stoff, der sie antreibt, stammt aus nachhaltiger Produktion. Schnellmann bezieht ihn aus dem Wasserkraftwerk Niedergösgen. Mit überschüssigem Strom werde dort Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff dient damit als Energiespeicher.

Im Wasserstoffauto verwandelt er sich wieder in elektrischen Strom, der den Elektromotor des Fahrzeugs antreibt. Ausser Wasserdampf gebe es keine Emissionen. Schnellmann betont: «Es ist wie ein Elektromobil, aber du kannst schnell tanken.»