Missbrauchsvorwürfe Administrationsuntersuchung an der Zürcher Tanzakademie verzögert sich Im Juni 2022 gab es schwere Missbrauchsvorwürfe gegen die Zürcher Tanzakademie. Die interne Administrationsuntersuchung hätte Ende Jahr 2022 fertig sein sollen, dauert nun aber noch weitere drei Monate. Nina Burri / ZüriToday 17.01.2023, 11.45 Uhr

13 ehemalige Schülerinnen und Schüler klagten gegenüber der «Zeit» über toxische Ausbildungsbedingungen an der Tanzakademie Zürich. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Die Tanzakademie Zürich (TaZ) sah sich Mitte 2022 mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, die in einem Artikel in der «Zeit» publiziert wurden. Darin wurden Gespräche mit 13 ehemaligen Schülerinnen und Schülern wiedergegeben, welche zwischen 2007 und 2021 an der TaZ unterrichtet wurden. Vier davon liessen sich mit Namen zitieren, neun wollten anonym bleiben, um ihre Karriere nicht zu gefährden oder weil sie ihre Krankheitsgeschichte nicht öffentlich machen wollten. Es ging um Magersucht, physische und psychische Gewalt und Mobbing.

Provisorisches Leitungsteam übernimmt die Führung

Es wurde vorübergehend ein provisorisches Leitungsteam eingestellt, mit Jason Beechey und Samuel Wuersten in beratender Funktion. Die beiden bisherigen Schulleiter, Oliver Matz und Steffi Scherzer, legten ihre Ämter für die Dauer der internen Untersuchungen nieder. 2005 kamen sie nach Zürich und gründeten die Tanzakademie Zürich. Matz war bis anhin für die Gesamtleitung, Scherzer für die künstlerische Leitung zuständig.

Die Schule will noch kein Update zum Stand der Dinge geben. Auf Anfrage von CH Media gibt man lediglich bekannt, dass die interne Administrationsuntersuchung statt bis Ende 2022 nun noch bis Ende des ersten Quartals 2023 andauern würde.

Interesse an einem Ausbildungsplatz trotz Vorwürfen unverändert

Auf die Frage, ob sich die negative Berichterstattung mit den Vorwürfen auch auf die Schülerzahl und die Zahl an Ausbildungsinteressierten ausgewirkt habe, verneint die Zürcher Hochschule der Künste, der die Tanzakademie angehört. «Die Anmeldezahlen zum Eignungstest für die Aufnahme in das Grundstudium lagen in den vergangen beiden Jahren bei 18 Anmeldungen. Für den Eignungstest für das kommende Schuljahr 2023/24 liegen bislang 21 Anmeldungen vor.»

Ausbildung mit Lehrabschluss EFZ soll bestehen bleiben

Was jetzt schon klar ist: Die Ausbildung zur professionellen Balletttänzerin und zum professionellen Balletttänzer ist laut ZHdK nicht gefährdet. In der Ballettschule Theater Basel hatten ähnliche Missbrauchsvorwürfe nämlich dazu geführt, dass die Lehre zur Tänzerin mit Abschluss EFZ per Ende Schuljahr 2022/2023 vollends eingestellt wird.

Dies ist insofern verheerend, als es mit der TaZ jetzt nur noch eine Institution in der Schweiz gibt, wo Profitänzer sowohl in Ballett eine anerkannte Lehre absolvieren können, als auch den Bachelor und den Master of Arts in Contemporary Dance. Das Departement Darstellende Künste und Film der ZHdK ist seit nunmehr zwei Jahren dabei, die Ballettausbildung neu aufzustellen.

Braucht es eine Veränderung in der Ausbildung von Tänzern und wie soll diese aussehen?

Mittlerweile sind an fünf professionellen Ausbildungsstätten und einer Ballettcompany Missstände zu tage gekommen: in Wien, Berlin, Zürich, Basel und im Bern Ballett. Ob sich die jeweils getroffenen Veränderungen und Massnahmen nach den schwerwiegenden Vorwürfen positiv auswirken und wie es mit der Ballettausbildung in der Schweiz und Europa generell weitergeht, wird sich zeigen.