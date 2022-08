Megaparty Die Rückkehr der Street Parade ist gelungen 900'000 Teilnehmende vermeldeten die Veranstalter der Street Parade. Es wurde teils eng, blieb aber weitgehend friedlich. Dennoch ist ein Toter zu beklagen. Und es kam zu 621 medizinischen Behandlungen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 14.08.2022, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viel Volk an der Street Parade 2022: Im Vordergrund die Quaibrücke und der Bürkliplatz. Bild: Verein Street Parade/zvg

Samstagmittag, kurz vor Beginn der Street Parade: Mit Fangesängen wie beim Fussball fiebern Tausende Street-Parade-Besucher beim ersten Love-Mobile der Rückkehr von Zürichs Megaparty entgegen. 2020 und 2021 war sie wegen Corona ausgefallen. Als die ersten synthetischen Akkorde vom Love-Mobile «Amnesia» erklingen, geht ein Aufschrei durch die Menschenmenge. Sobald die stampfenden Beats einsetzen, beginnen zahlreiche Körper rhythmisch zu zucken. Die Street Parade ist wieder da. Und es scheint, als werde nun der Frust aus zwei Coronajahren weggetanzt.

Tödlicher Badeunfall am Utoquai

Kurz darauf laufen vier Polizisten in Vollmontur im Eilschritt übers Utoquai vorbei an den Feiernden in Richtung Bellevue. Wenig später meldet die Stadtpolizei Zürich den Tod eines 27-jährigen Mannes. Er sei beim Theatersteg ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch leblos bergen. Trotz Reanimationsmassnahmen sei er noch vor Ort verstorben.

Doch davon kriegen die meisten Teilnehmenden an der Street Parade zunächst nichts mit. Einige vergnügen sich damit, auf einer glitschigen Bootsrampe in den See zu gleiten. Abkühlung ist gefragt. Die Stimmung: ausgelassen-fröhlich. «Diese Atmosphäre, diese Leute, das ist unglaublich. Und es ist schön», sagt ein Partygänger mit Kapitänsmütze. Ein älterer Herr mit Glatze, Parade-Gänger der ersten Stunde, sagt auf die Frage, was ihm die Street Parade bedeute: «Leben, lachen. Das ist der Puls von Zürich, das lieben wir.»

Die Mittagssonne brennt erbarmungslos auf die Menschenmenge, die sich vor der Hauptbühne auf dem Sechseläutenplatz eingefunden hat. Inzwischen dürften es Hunderttausende sein. Später meldet der Verein Street Parade, rund 900'000 Menschen seien diesmal an die grösste Technoparty der Welt gekommen. Das ist kein neuer Rekord. Aber nach den Coronajahren fühlt es sich wie eine nie dagewesene Menschenmenge an.

Sehr sommerliche Outfits

Wenig Stoff, viel Extravaganz: Street-Parade-Gängerinnen posieren. Bild: Matthias Scharrer

Die Outfits entsprechen den hochsommerlichen Temperaturen: Bei den Frauen sind Hotpants angesagt und für den Oberkörper oft ein Hauch von Nichts mit etwas Glitzer; bei den Männern vielfach einfach nackte Oberkörper.

Tanzende beim ersten Love-Mobile der Street Parade 2022. Bild: Matthias Scharrer

Doch es gibt sie auch diesmal wieder, die ganz Extravaganten: Einer trägt eine Art Eselskopf-Maske; auch bunte Hüte in allen Grössen sind zu sehen. Ein Grüppchen Frauen posiert wie für die Unterwäsche-Werbung.

Die zu Love-Mobiles umgebauten Lastwagen rollen vom Utoquai via Quaibrücke in Richtung Enge und heizen die grösste Technoparty der Welt weiter an. Derweil liegt eingangs der Seepromenade beim Bellevue ein Mann in Seitenlage am Boden, betreut von Sanitätern. Unweit davon stützt jemand einen Kollegen, der mit glasigem Blick hin und her wankt. Und auf den Bänken an der Seepromenade werden eifrig Joints gedreht.

Trotz dem Gedränge sieht man vorwiegend fröhliche Gesichter

Das Gedränge scheint grösser denn je. Zwischen Utoquai und Quaibrücke ist zeitweise kaum noch ein Durchkommen. Die Stadtpolizei muss von 15 Uhr bis 18.30 Uhr zu Personenlenkungsmassnahmen greifen, um die Umzugsroute zu entlasten, wie sie am späteren Abend mitteilt. Dennoch zieht sie eine insgesamt positive Bilanz (siehe separater Text).

Zeitweise war das Gedränge um die Love-Mobiles extrem. Bild: Ennio Leanza/EPA

Trotz dem Gedränge sieht man vorwiegend fröhliche Gesichter. Die Dauerbeschallung mit stampfenden Tanzrhythmen lässt Partystimmung als einzige Option erscheinen, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat. Auch am Abend, als Lasershows auf den Bühnen entlang der Paraderoute für spezielle Atmosphäre sorgen, herrscht vorwiegend Partystimmung im dichten Gedränge.

Vereinzelt kommt es zu sexuellen Belästigungen und teils gewaltsamen Attacken, vielfach zu Drogendelikten, wie sie leider im Zürcher Nachtleben auch sonst immer wieder vorkommen. Doch insgesamt ist die Rückkehr der Street Parade nach der pandemiebedingten Coronapause gelungen.

Street Parade Die Bilanz der Sicherheitskräfte Die Street Parade 2022 verlief «grösstenteils friedlich», schreibt die Stadtpolizei Zürich in ihrer am Sonntag veröffentlichten Schlussbilanz. Dennoch seien die Einsatzkräfte auch diesmal gefordert gewesen. Bereits am frühen Samstagnachmittag ereignete sich am Rande der Street Parade ein tödlicher Badeunfall. Ein 27-jähriger Mann war in den Zürichsee gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Reanimationsversuche der Rettungskräfte nach seiner Bergung blieben erfolglos. Im Laufe des Abends und der Nacht gingen bei der Polizei hauptsächlich Meldungen wegen Streitereien und Auseinandersetzungen ein. So trug ein 33-jähriger Gambier bei einem Streit mit einem 38-jährigen Iraner kurz vor 21 Uhr am Utoquai Stichverletzungen davon und musste ins Spital. Nach Mitternacht, als die Street Parade offiziell schon zu Ende war, häuften sich die Vorfälle: Am General-Guisan-Quai wurde ein 19-jähriger Standangestellter von mehreren Personen geschlagen und musste ins Spital. Beim Bahnhof Stadelhofen fügte ein 18-jähriger Afghane einem Kontrahenten Kopfverletzungen mit einer Flasche zu; das Opfer musste ebenfalls ins Spital. Gegen 4 Uhr griff ein Unbekannter einen 30-Jährigen mit Faustschlägen und Fusstritten an. Kurz nach 3 Uhr morgens wurde eine 17-Jährige auf der Blatterwiese von einem Unbekannten sexuell angegangen. Als mutmasslichen Täter nahm die Polizei einen 32-jährigen Afghanen fest. Zu einer Sexattacke kam es laut Polizei auch etwa um 20.30 Uhr beim Bürkliplatz, als eine 31-jährige Frau von einem Unbekannten zu Boden gerissen und sexuell bedrängt wurde. Sie konnte ihn in die Flucht schlagen. Insgesamt nahm die Stadtpolizei rund um die Street Parade 36 Personen fest, allesamt Männer. Stadt- und Kantonspolizei stellten zudem rund 1000 Ecstasytabletten sowie andere Drogen sicher. Sanitäterinnen und Sanitäter führten total 621 medizinische Behandlungen durch, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Das sind etwas weniger als bei der letzten Street Parade 2019. Erneut zugenommen habe jedoch die Zahl der Behandlungen infolge von übermässigem Alkohol- und/oder Drogenkonsum. Sie machte die Hälfte aller Fälle aus. Zudem gab es 199 Behandlungen wegen Schnittverletzungen, 29 wegen Herz- und Kreislaufproblemen oder einem Sonnenstich. Ausserdem meldeten sich acht Personen an Sanitätsposten, die offensichtlich mit Nadeln gestochen worden waren. Entsorgung und Recycling Zürich sammelte 38 Tonnen Müll rund ums Festareal ein. Dies entspreche etwa dem Ausmass von 2019, sagte ein ERZ-Sprecher. Auf dem Festareal selber ist der Verein Street Parade für die Abfallentsorgung zuständig, der dazu am Sonntag noch keine Zahlen angeben konnte. (mts)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen