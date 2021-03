Medizin Zürcher Wirbelsäulenchirurgie expandiert nach Schaffhausen Die Universitätsklinik Balgrist eröffnet einen Standort für Wirbelsäulenchirurgie am Kantonsspital in Schaffhausen. Damit wird der Zugang zur Spitzenmedizin für das Einzugsgebiet Schaffhausen sichergestellt. 05.03.2021, 12.56 Uhr

Das Universitäre Wirbelsäulenzentrum Zürich (UWZH) bietet am neuen Standort in Schaffhausen Sprechstunden und Standard-Operationen an. Themenbild: Alexandra Wey / Keystone

(sda) Die Zürcher Universitätsklinik Balgrist eröffnet am Kantonsspital Schaffhausen einen Standort für Wirbelsäulenchirurgie. Damit kann im Einzugsgebiet Schaffhausen eine Basis-Wirbelsäulenchirurgie mit Zugang zur Spitzenmedizin sichergestellt werden.

Das Universitäre Wirbelsäulenzentrum Zürich (UWZH) bietet am neuen Standort in Schaffhausen Sprechstunden und Standard-Operationen, wie die Uniklinik Balgrist am Freitag mitteilte.

Damit würden Patientinnen und Patienten mit und ohne Zusatzversicherung von einer wohnortnahen und leicht zugänglichen, hochwertigen regionalen Versorgung profitieren. Komplexere Eingriffe werden zwar an der Universitätsklinik Balgrist durchgeführt. Die Vor- und Nachbehandlung kann aber in Schaffhausen gemacht werden.