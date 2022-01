Marthalen: Dachstock eines Einfamilienhauses brennt

Marthalen Dachstock eines Einfamilienhauses geht in Flammen auf – niemand wurde verletzt In Marthalen kam es am Dienstag zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die Ursache des Feuers ist bisher noch unklar. Es gab keine Verletzten. 18.01.2022, 10.19 Uhr

Anwohner meldeten das Feuer kurz vor 1 Uhr. Melissa Schumacher

In Marthalen ist am frühen Dienstagmorgen ein Dachstock eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Verletzt wurde niemand.