Rauch entwickelte sich in einem Schulhaus – 300 Schülerinnen und Schüler wurden evakuiert

Rund 300 Schülerinnen und Schüler mussten am Donnerstagmorgen aus einem Schulhaus in Männedorf evakuiert werden. Grund dafür war Rauchentwicklung in einem Raum des Schulhauses. Es wurde niemand verletzt.