Machtverhältnisse Der Frauenanteil in Zürcher Gemeindeexekutiven wächst nur langsam Wer hat die politische Macht im Land? In den Zürcher Gemeinden sind dies immer noch mehrheitlich Männer. Doch es gibt Ausnahmen. Und: Frauen holen auf. Frauenzentrale-Präsidentin Rosmarie Quadranti sagt, was zu tun bleibt. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zürcher Stadtrat ist zu einem Drittel weiblich – und liegt damit punkto Frauenanteil knapp über dem Durchschnitt der Parlamentsgemeinden im Kanton Zürich. Keystone

Es ist schon fast Tradition: Am 14. Juni ist wieder Frauenstreiktag. Und damit kommt auch die stets aktuelle Frage nach den Machtverhältnissen wieder auf die Agenda: Wo sind Frauen am Drücker – und wie viele? Ein Massstab ist dabei der Frauenanteil in den Exekutiven der politischen Gemeinden, die im Kanton Zürich von Februar bis Mai neu gewählt wurden. Fazit von Rosmarie Quadranti, Präsidentin der Zürcher Frauenzentrale und neu gewählte Mitte-Stadträtin von Illnau-Effretikon: «Es geht kontinuierlich aufwärts, aber zu langsam.»

Sie illustriert dies am Beispiel der 13 Parlamentsgemeinden im Kanton Zürich, da eine umfassende Auswertung der Wahlergebnisse aller 162 Zürcher Gemeinden noch nicht vorliegt. Und weil in den Parlamentsgemeinden Frauen erfahrungsgemäss schneller an die Schalthebel der Macht kämen als in Gemeindeversammlungsgemeinden.

Doch auch in den 13 Zürcher Parlamentsgemeinden, wo die Hälfte der Kantonsbevölkerung wohnt, ist der Fortschritt bescheiden: Vor den Erneuerungswahlen 2022 lag der Frauenanteil in den Exekutiven bei 28,4 Prozent. Jetzt sind es rund drei Prozentpunkte mehr.

Uster liegt vorn, Dietikon ist nicht mehr Schlusslicht

Die Stadt Zürich, wo Simone Brander (SP) neu als dritte Frau in den neunköpfigen Stadtrat einzog, liegt damit knapp über dem Durchschnitt. Am stärksten sind die Frauen in der Ustermer Exekutive vertreten, wo sie neu fünf von sieben Sitzen halten. Uster und Zürich sind zudem die einzigen Zürcher Parlamentsgemeinden mit Stadtpräsidentinnen.

Überdurchschnittlich weiblich sind auch die Exekutiven von Schlieren und Adliswil, mit je drei Frauen im jeweils siebenköpfigen Stadtrat.

Und: Die Zeiten, in denen selbst in einer Zürcher Parlamentsgemeinde keine einzige Frau der Exekutive sass, sind nach den Wahlen vom Frühling vorbei. Im Dietiker Stadtrat stieg nämlich der Frauenanteil von null auf zwei. Damit ist Dietikon nicht mehr Schlusslicht.

Unterengstringen zählt jetzt zu den Schlusslichtern

Doch es gibt sie noch: Gemeinden, in denen im Jahr 2022 keine einzige Frau mitregiert. Im Kanton Zürich trifft dies auf Unterengstringen, Dägerlen, Winkel, Rorbas, Rheinau, Feuerthalen und Berg am Irchel zu, wie die Frauenzentrale Ende März in einer Medienmitteilung festhielt. Zum Teil sei es schlicht und einfach schwierig, Kandidatinnen zu finden, sagt Frauenzentrale-Präsidentin Quadranti im Gespräch mit dieser Zeitung.

Was bleibt zu tun, um dies zu ändern? «Es braucht Vorbilder», sagt Quadranti. Dies zeige sich gerade in den Parlamentsgemeinden: Wo Frauen bereits in den Parlamenten sässen, schafften sie auch eher den Sprung in die Exekutive.

Auch das von der Frauenzentrale vor den Wahlen lancierte Mentoring-Programm, in dem gestandene Politikerinnen weibliche Nachwuchskräfte betreuen, habe sich bewährt: Von 13 so betreuten Kandidatinnen wurden bei den Zürcher Gemeindewahlen 9 gewählt. Doch das Ziel müsse weiterhin ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den politischen Ämtern sein, betont Quadranti. Und dieses Ziel sei bei weitem noch nicht erreicht.

Rosmarie Quadranti, Präsidentin der Zürcher Frauenzentrale. Foto: Claudio Thoma

Quadranti weiss, wovon sie spricht, denn sie ist seit über 30 Jahren in der Politik, war Schulpräsidentin in Volketswil, Nationalrätin – und ist jetzt neu eine von zwei Stadträtinnen in Illnau-Effretikon.

«Am Anfang war der Weg steiniger, man traute den Frauen weniger zu»,

erinnert sie sich. Doch auch heute noch stünden Frauen in politischen Ämtern unter besonderer Beobachtung – gerade in Gremien, in denen sie deutlich in der Minderheit seien. Was helfe, seien gute Dossierkenntnisse. Und Begeisterungsfähigkeit.

Auch punkto Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik gebe es noch Verbesserungspotenzial. «Es braucht Frauen, die klar sagen: Keine Stadtrats- und Parlamentssitzungen am schulfreien Mittwochnachmittag», sagt Quadranti. «Das sind Rahmenbedingungen, die man problemlos ändern kann.»

Aber man müsse den Frauen auch sagen: «Familie, Beruf und Politik zu vereinbaren, ist immer eine Herausforderung. Das braucht auch Kreativität.»

Frauenstreiktag Am 14. Juni ist Frauenstreiktag. In Zürich startet ab 18 Uhr eine bewilligte grosse Demonstration auf dem Bürkliplatz, wie das Feministische Streikkollektiv Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Schon übers Wochenende veranstaltet es zahlreiche Workshops und Aktionen, die grossteils im Streikhaus am Sihlquai 115 in Zürich stattfinden. Mehr Infos unter feministischerstreikzuerich.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen