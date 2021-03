Logopädie Nach der Covid-Erkrankung zur Schluck- und Sprachtrainerin Viele Patienten, die an der Beatmungsmaschine hingen, leiden danach unter Stimm- und Schluckstörungen. Deshalb sind in den Zürcher Spitälern nicht nur Pflegende stark gefordert, sondern auch Logopädinnen. Michel Wenzler 14.03.2021, 19.08 Uhr

Wer auf der Intensivstation lange am Schlauch hängt, hat danach oft Schwierigkeiten mit Schlucken und Sprechen Keystone

Die Stimme ist weg, schlucken fällt schwer: Viele Covid-Patienten leiden nach der Covid-Erkrankung an teils schweren Störungen. Vor allem jene, die auf der Intensivstation lagen und beatmet werden mussten, benötigen eine intensive Therapie, um danach das Schlucken und Sprechen wieder zu erlernen.

In den Zürcher Spitälern waren deshalb insbesondere während der zweiten Pandemiewelle nicht nur Ärztinnen und Pfleger stark gefragt, sondern auch Logopädinnen. «Viele Leute sind erstaunt, wenn ich ihnen erzähle, dass ich oft mit Covid-Patienten zu tun habe», sagt Yvonne Fahrni, die am Standort Waid des Stadtspitals Waid und Triemli die Logopädie-Abteilung leitet.

Plötzlich auch Jüngere in der Therapie

Auch für sie ist es eine neue Erfahrung. Im Waidspital hatte sie bisher vor allem mit älteren Patienten zu tun, die beispielsweise nach einem Schlaganfall Probleme mit Schlucken und Sprechen hatten. Sie seien meistens über 80 Jahre alt, sagt Fahrni, da das Waidspital auf Geriatrie ausgerichtet sei.

In der zweiten Pandemiewelle wurde es aber auch zum Covid-Spital. «Für uns war es ungewöhnlich, dass wir plötzlich auch jüngere Patienten hatten», sagt die Logopädin. Darunter waren viele 60- bis 70-Jährige, die beatmet worden waren und teils mehrere Wochen auf der Intensivstation lagen.

«Je länger jemand intubiert ist, desto grösser ist das Risiko von Schluckstörungen», sagt Fahrni. Der Rachenbereich werde durch den Schlauch unempfindlich. «Viele Patienten verlieren die Sensibilität und spüren wenig.»

Abklärungen noch auf der Intensivstation

Wie viele betroffen sind, kann sie nicht genau sagen. «Von den schwer Erkrankten sind es aber viele», sagt die Expertin. Das bestätigt auch Edith Lüscher, Geschäftsführerin des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands. Sie berichtet von einem Spital, in dem rund 70 Prozent der ehemals beatmeten Covid-Patienten logopädisch abgeklärt werden. Etwa die Hälfte benötige dann eine längere Behandlung.

Die Schluck- und Sprachtherapeutinnen werden bereits aufgeboten, wenn die Erkrankten noch auf den Intensivstationen liegen und auf dem Weg der Besserung sind. Dort machen sie erste Abklärungen. Sie schauen beispielsweise, ob die Patienten die Lippen und die Zunge bewegen und ob sie schlucken können.

Wichtig ist auch, zu wissen, wie gut der Hustenreflex noch funktioniert. Fehlt dieser, kann beim Schlucken Speichel oder Nahrung in die Luftröhre gelangen. Und das könne gefährlich sein, sagt Natascha Leisi, die am Spital Uster als Logopädin arbeitet. «Es kann zu einer Lungenentzündung führen, was verheerend wäre, da die Lunge durch die Krankheit ohnehin schon stark geschwächt ist.» Mittels Stimulation und spezifischer Übungen bauen die Logopädinnen das Schlucken schrittweise wieder auf. Zum Beispiel müssen Patienten mit der Zunge gegen einen Spatel drücken, um so Kraft fürs Schlucken zurückzuerlangen. Essen bereitet besondere Schwierigkeiten. Erkrankte müssen es neu erlernen, um schrittweise von der Magensonde wegzukommen.

Personen, die lange Zeit intubiert waren, bräuchten oft Wochen, bis sie wieder fein Püriertes zu sich nehmen könn-ten, sagen die Spezialistinnen. «Häufig reicht ihre Kraft aber nicht, um eine ganze Mahlzeit zu essen», sagt Natascha Leisi. «Viele sind schon nach ein paar Minuten völlig erledigt.» Ähnlich verhält es sich mit dem Sprechen. Der Beatmungsschlauch kann die Stimmbänder verletzen, und vielen Patienten fehlt die Kraft, Stimme zu bilden. Auch hier braucht es ein Aufbautraining, zum Beispiel mit Atemübungen.

«Es gibt immer wieder grosse Rückschläge»

Die meisten Betroffenen haben glücklicherweise einen guten Genesungsverlauf. Aber es braucht viel Zeit. Yvonne Fahrni vom Waidspital hat zudem eine Erfahrung gemacht, die für sie neu ist. «Es gibt immer wieder grosse Rückschläge.» Von jenen Patienten, die nicht an Covid erkrankt sind, ist sie sich dies weniger gewohnt. «Normalerweise geht es stetig ein bisschen bergauf.» Auch Natascha Leisi vom Spital Uster sagt: «Mich beschäftigt, wie stark reduziert die Covid-Patienten sind. Sie sind überhaupt nicht belastbar.» Viele würden dies selbst nicht verstehen, weil es eine komplett neue Situation für sie sei.

Dennoch bricht kaum jemand in Panik aus, wenn er auf der Intensivstation langsam zu sich kommt und realisiert, dass die Stimme weg ist und Schlucken Mühe bereitet. Viele hätten zu Beginn gar nicht die Kraft, um ihre Situation einzuordnen, sagt Fahrni. Man merke den Patienten aber schon an, dass sie beunruhigt seien. «Für viele ist es ein grosser Stress. Wir erklären ihnen deshalb laufend die Situation und sagen, was wir dagegen tun. Damit möchten wir ihnen die Angst nehmen.»

Betroffen sind aber längst nicht nur Patienten, die auf der Intensivstation lagen. Leisi erzählt, im Spital Uster habe sie auch mit solchen zu tun gehabt, die lediglich auf der normalen Bettenstation hospitalisiert gewesen seien. «Ich hatte mehrere Personen mit mittelschweren Verläufen bei mir, die nicht beatmet worden waren und dennoch Schluckprobleme hatten.» Teils seien die Betroffenen sehr geschwächt gewesen, teils hätten sie schon vor der Erkrankung Schwierigkeiten gehabt.

Zu ihr in die ambulante Therapie kommen sogar einige, die gar nie ins Spital mussten. Zum Beispiel eine Person, die seit der Covid-Erkrankung beim Sprechen stets ausser Atem kommt und jemand, der seither Konzentrations- und Wortfindungsstörungen hat. Es gibt somit nicht ein typisches Bild – die Logopädinnen sehen sich bei ehemaligen Coronapatienten mit sehr unterschiedlichen Problemen konfrontiert.

Immerhin hat für sie die Arbeitsbelastung wieder abgenommen. Nach dem Höhepunkt um die Weihnachtszeit ist die Zahl der Patienten zurückgegangen. Viele sind in die Reha überwiesen worden, wo sie weiterhin logopädisch behandelt werden. Und aus den Intensivstationen rücken inzwischen deutlich weniger neue Patienten nach.