Literatur Der Skandal um den Jahrhundertroman «Ulysses» gründete in Zürich Vor genau 100 Jahren erschien die Erstausgabe des «Ulysses». James Joyce hat mehr als die Hälfte seines Jahrhundertromans in Zürich geschrieben. Eine schöne Nachbarin spielte dabei eine nicht unerhebliche Rolle. 01.02.2022

James Joyce am Platzspitz, seinem Lieblingsort in Zürich. Carola Giedion-Welcker/Zjjs/Zvg

Am 2. Februar 1922 überreichte die Verlegerin Sylvia Beach dem irischen Schriftsteller James Joyce in Paris zum 40. Geburtstag ein druckfrisches Exemplar der Erstausgabe seines Romans «Ulysses». Das Buch sollte wegen seines spielerisch-freien Umgangs mit Sprache für die Literatur der Moderne wegweisend sein ­– und war bereits vor seinem Erscheinen skandalumwittert.

Mehr oder weniger explizite Beschreibungen sexueller Fantasien hatten dazu geführt, dass das auszugsweise bereits in der US-Literaturzeitschrift «The Little Review» publizierte Werk 1921 in den USA verboten wurde. Den Ausschlag gab eine Masturbationsszene im 13. Kapitel. Und deren Ursprünge lagen in Zürich, genauer: an der Universitätsstrasse 38.

Revolutionäre Zeitgenossen

Joyce schrieb in der Limmatstadt mehr als die Hälfte des «Ulysses». 1915 war er aus Triest gekommen, auf der Flucht vor dem Ersten Weltkrieg. Die neutrale Schweiz war damals Zufluchtsort zahlreicher Kulturschaffender und Intellektueller. So rief eine Gruppe emigrierter Künstlerinnen und Künstler im Zürcher Cabaret Voltaire 1916 den Dadaismus ins Leben, der die Kunst revolutionierte. Ein paar Häuser weiter heckte ein gewisser Lenin revolutionäre Pläne für Russland aus, ehe er 1917 im plombierten Zugswaggon nach Petersburg fuhr, um sie in die Tat umzusetzen.

Joyce verkehrte zum Teil in den gleichen Cafés wie die Dadaisten. Zum Beispiel im «Odeon» am Bellevue, wie die Kuratorinnen Ursula Zeller und Ruth Frehner von der Zürcher-James-Joyce-Stiftung (ZJJS) bei einem Rundgang durch die Ausstellung «Ulysses von 100 Seiten» erzählen, die heute im Museum Strauhof eröffnet. Er nahm den Dadaismus und Lenin durchaus wahr, das belegen Briefe an seinen Bruder Stanislaus Joyce. So schrieb er an Stanislaus: «Bitte tritt dem Gerücht entgegen, dass ich den Dadaismus in Zürich gegründet hätte.»

Dadaistische Elemente sind im «Ulysses» nicht selten zu finden, etwa in Form einer sprechenden Seife. Doch sie entstammen der nach Joyces Zürcher Zeit geschriebenen Hälfte des «Ulysses».

Folgenreiche Blicke vom Balkon

Joyce gehörte nicht zu den Dadaisten. Er war eher ein Einzelgänger. Zunächst wohnte er im Seefeld. Sein Lieblingsort in der Stadt war der Platzspitz, wo Limmat und Sihl zusammenfliessen. Im Pfauen-Restaurant traf er sich öfters mit Frank Budgen, einem befreundeten englischen Künstler, um über Kunst und Literatur zu reden. Und dann gab es da diese schöne Nachbarin, die er von seinem Balkon an der Universitätsstrasse 38 aus manchmal beobachtete.

Martha Fleischmann war ihr Name. Joyce schrieb ihr schwülstige Liebesbriefe, wobei sein Deutsch nicht ganz den Regeln der Grammatik folgte: «Und durch die Nacht der Bitterkeit meiner Seele fielen die Küsse deiner Lippen über meinen Herz weich wie Rosenblätter, sanft wie Tau», dichtete er in einem Brief an Fleischmann.

Seine Beschreibungen der Zürcher Nachbarin finden Widerhall in der «Ulysses»-Romanfigur Gerty MacDowell. Beide hinken, beide haben prächtiges dunkles Haar, beider Lippen vergleicht er mit Rosen. Gerty MacDowell und die «Ulysses»-Hauptfigur Leopold Bloom beäugen und begehren einander in der Abenddämmerung an einem Strand bei Dublin. Den gemeinsamen Höhepunkt beschreibt Joyce mit doppeldeutigen Worten als Feuerwerk, das in der Nähe stattfindet und das beide betrachten und geniessen.

Das genügte für das Publikationsverbot in den USA, das erst 1933 aufgehoben wurde – übrigens gleichzeitig mit dem Verbot des Alkoholverkaufs.

Nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende war, zog Joyce 1919 von Zürich weiter nach Paris. Der Skandal um «Ulysses» brachte dem Buch letztlich verkaufsfördernde Publizität. Doch auch in Zürich sollte «Ulysses» noch für einen Literaturstreit sorgen. Anlass bot die erste Übersetzung ins Deutsche, die 1927 im Schweizer Rhein-Verlag erschien.

Der Verleger hatte den berühmten Psychiater Carl Gustav Jung um ein Vorwort gebeten. Dieser schrieb: «Es dürfte auch dem Laien nicht allzu schwerfallen, die Analogie des schizophrenen Geisteszustands mit dem des Ulysses zu sehen.»

Carl Gustav Jung revidierte sein Urteil

Der Verleger verzichtete schliesslich auf dieses Vorwort. Doch Jung verwendete es 1930 bei einem Vortrag in einem Hottinger Lesezirkel. Auch die mit Joyce befreundete Kunsthistorikerin Carola Giedion-Welcker war dabei anwesend. Sie schrieb Jung daraufhin einen geharnischten Brief. Worauf dieser in der schliesslich publizierten schriftlichen Version seines Texts festhielt:

«Der Ulysses ist ebenso wenig ein geisteskrankes Produkt wie die ganze moderne Kunst. Er ist im tiefsten Sinne ‹kubistisch›, indem er das Bild der Wirklichkeit in ein unabsehbar komplexes Gemälde auflöst.»

Als Paris im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde, floh Joyce erneut. 1940 zog er noch einmal nach Zürich, wo er 1941 nach einer Darmoperation starb. Seine sterblichen Überreste sind auf dem Friedhof Fluntern begraben.

Die von Dubliner Lokalpolitikern 2019 lancierte Idee, Joyces Gebeine zum 100. Geburtstag des «Ulysses» nach Dublin zu überführen, ist inzwischen versandet. Weder beim Stadtzürcher Präsidialdepartement noch bei der James-Joyce-Stiftung hat man seither noch davon gehört, wie auf Anfrage zu erfahren ist.

Ausstellung: «Ulysses von 100 Seiten» im Museum Strauhof, Augustinergasse 9, Zürich, bis 1. Mai. Die Ausstellung zeigt Alltagsgegenstände, die in «Ulysses» vorkommen, und Dokumente zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Jahrhundertromans von James Joyce. Am 5. Februar finden an verschiedenen Orten in Zürich Lesungen aus «Ulysses» statt, siehe auch: joycefoundation.ch.

