Listennummer-Auslosung Die Corona-Massnahmenkritiker kommen gleich nach den etablierten Parteien Mit Aufrecht/Freie Liste tritt auch der politische Arm der Corona-Massnahmenkritiker zu den Zürcher Kantonsratswahlen am 12. Februar an – und zwar in allen Wahlkreisen. Matthias Scharrer

Die Auslosung der Listennummern zu den Kantonsratswahlen 2023 erfolgte unter Aufsicht von Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP). Matthias Scharrer

Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) lud am Donnerstag zum sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel, die in diesem Fall aus Kunststoff bestand und vier blaue Bälle enthielt. Darin befanden sich die Namen jener Wahllisten, die am 12. Februar zu den Kantonsratswahlen antreten, aber bislang nicht im Parlament sind. Sie heissen: Aufrecht/Freie Liste (AuFL), Partei der Arbeit (PdA), Ja zu einem Wachstumsstopp (Stopp) und Sans Papier Politiques (SaPaPo).

Es galt, die Listennummern auszulosen. Die neun bereits im Kantonsrat vertretenen Parteien erhalten die Listennummern gemäss ihrer zuletzt erreichten Wählerstärke, also: SVP (Liste 1), SP (2), FDP (3), GLP (4), Grüne (5), Mitte (6), EVP (7), AL (8), EDU (9).

Gleich nach den etablierten Parteien folgt nun AuFL mit Listennummer 10. Ihre im kantonalen Medienzentrum anwesenden Vertreter begrüssten den Losentscheid. AuFL-Vorstandsmitglied Andreas Widmer meinte, es sei wichtig, die nächstgrössere Listennummer nach den etablierten Parteien zu erhalten. Schliesslich trete AuFL kantonsweit an, und das mit 134 Kandidatinnen und Kandidaten.

Politischer Arm der Corona-Massnahmenkritiker

Andreas Widmer, Vorstandsmitglied Aufrecht/Freie Liste. Matthias Scharrer

Widmer bezeichnete AuFL als politischen Arm der Corona-Massnahmenkritiker. Es sei nicht einfach gewesen, so viele Kandidierende zu finden: «Viele sind etwas lethargisch geworden», so der pensionierte Polizist. Das AuFL-Programm umriss er so: «Wir wollen keine Schliessungen von Betrieben und keine Diskriminierung von Andersdenkenden.» Zudem sei AuFL für die Neutralität und gegen einen EU-Beitritt.

AuFL-Wahlziel seien drei bis fünf Kantonsratssitze. Um in den Zürcher Kantonsrat zu kommen, muss eine Partei wenigstens in einem Wahlkreis fünf Prozent der Stimmen erlangen. Widmer, der im Bezirk Bülach antritt, hofft dabei vor allem auf die Wahlkreise Uster, Winterthur Land, Bülach, Horgen sowie Affoltern am Albis.

Ein AuFL-Kandidat ist bereits Kantonsrat

Im Wahlkreis Winterthur Land hat AuFL einen Kandidaten, der schon im Kantonsrat sitzt: Urs Hans. Er tritt nach seinem Ausschluss von den Grünen nun für AuFL an. Im Bezirk Uster konnte Aufrecht-Präsident Patrick Jetzer im Frühjahr einen Gemeinderatssitz in Dübendorf erringen. Im Bezirk Dietikon ist die Kunsttherapeutin Lilo Fässler AuFL-Spitzenkandidatin.

Widmer könnte sich vorstellen, zusammen mit der EDU eine Kantonsratsfraktion zu bilden: «Wir haben viele Gemeinsamkeiten.» Die EDU kam bei den letzten Wahlen nicht auf Fraktionsstärke und bildete mit der SVP eine gemeinsame Fraktion. Für EDU-Kantonalparteipräsident Stefan Dollenmeier wäre die von Widmer vorgeschlagene Lösung eine «gute Option», wie er auf Anfrage sagte.

Listennummer 11 bekam die PdA zugelost. Die Kommunisten hatten in der Vergangenheit insgesamt 22 Kantonsratsmitglieder. Das ist aber Jahrzehnte her: Ab den 1970er-Jahren wurde die PdA am linken Rand des Parteienspektrums im Parlament zunächst von der Poch, dann von der AL abgelöst. Zuletzt errang die PdA bei Zürcher Kantonsratswahlen 0,2 Prozent der Stimmen.

Stopp tritt nur im Bezirk Dietikon an

Bernhard Schmidt aus Dietikon ist einziger Kandidat der Liste Ja zu einem Wachstumsstopp. Severin Bigler

Listennummer 12 erhielt die Liste Ja zu einem Wachstumsstopp. Sie tritt nur im Bezirk Dietikon an – mit einem Kandidaten: Bernhard Schmidt. Der Wachstumskritiker trat auch schon bei den Dietiker Stadtratswahlen zu Beginn dieses Jahres an, wo er im ersten Wahlgang als Parteiloser 1284 Stimmen auf sich vereinte.

Die Fünf-Prozent-Hürde bei den Kantonsratswahlen dürfte allerdings ziemlich hoch sein für den Stopp-Kandidaten. Zum Vergleich: Bei den Wahlen 2019 kam die EVP im Bezirk Dietikon mit 4696 Stimmen auf einen Wähleranteil von 3,3 Prozent.

Listennummer 13 erhielt Sans Papier Politiques. Die SaPaPo tritt ebenfalls nur in einem Wahlkreis an, nämlich im Stadtzürcher Wahlkreis 3+9. Und sie zählt ebenfalls nur einen Kandidaten. Er heisst Peter Vetsch und war früher kurz PdA- und AL-Mitglied, wie er auf der SaPaPo-Website schreibt.

Kantonsratswahlen Frauenanteil so hoch wie nie zuvor Dreizehn Listen stehen bei den Zürcher Kantonsratswahlen am 12. Februar zur Wahl. Sie umfassen insgesamt 1687 Personen, die für das 180-köpfige Parlament antreten. Der Frauenanteil der Kandidierenden liegt diesmal bei 43 Prozent, wie Peter Moser vom Statistischen Amt des Kantons vor den Medien sagte. Er erreicht damit einen historischen Höchststand. Vor vier Jahren lag er noch bei 41,7 Prozent, was in etwa auch dem Anteil der dann in den Kantonsrat gewählten Frauen entsprach. Die Wahlliste der Grünen hat mit 53,9 Prozent den höchsten Frauenanteil, jene der SVP mit 28,9 Prozent den tiefsten – abgesehen von Einpersonen-Listen. (mts)

