Wenig Speicherkapazität für Erdgas: Im Notfall setzt man auf Öl

Limmattal/Zürich Weil Speicherkapazitäten für Erdgas fehlen: Im Notfall fährt man mit Heizöl besser Der Bund hat für Krisen mit Pflichtlagern, die lebenswichtige Güter speichern, vorgesorgt. Im Kanton Zürich befinden sich 18 Lagerorte. Im Falle einer Notlage wird das Heizen mit Erdgas kompliziert. Sibylle Egloff und David Egger 23.04.2022, 05.00 Uhr

Aufgrund des Ukraine-Kriegs wird das Thema Notvorrat wieder aktuell. Lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel, Treib- und Brennstoffe sowie Heilmittel werden in der Schweiz in Pflichtlagern gelagert. Walter Schwager

Im Kriegsfall müssen nicht nur die Schutzräume funktionstüchtig sein, sondern auch der Notvorrat sollte bereit stehen. Dafür hat der Bund mit Pflichtlagern vorgesorgt. Er verlangt die Lagerung von lebensnotwendigen Gütern. Dazu zählen Nahrungsmittel, Medikamente, Treib- und Brennstoffe sowie Dünger. Die Lager betreiben müssen Importeure oder Händler, also die Privatwirtschaft.

Der Bund setzt fest, wie lange die Waren reichen müssen, wenn es an lebensnotwendigen Gütern fehlt oder kein Nachschub mehr in die Schweiz kommt. Zucker muss beispielsweise drei Monate vorrätig sein, bei Brot und Getreide sind es vier Monate, bei Benzin, Diesel und Heizöl viereinhalb Monate. Laut dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung führen aktuell 300 Unternehmen in der Schweiz ein Pflichtlager.

Die genauen Standorte bleiben geheim

Im Kanton Zürich gibt es 18 Lagerorte, im Kanton Aargau sind es deren 25. Wo sich diese genau befinden und ob es auch im Limmattal Firmen hat, die diese Aufgabe übernehmen, will das zuständige Bundesamt nicht preisgeben. Standorte wie auch Mengen würden nicht offengelegt, heisst es. Bekannt ist jedoch, dass beim Flughafen Zürich ein Pflichtlager für Heizöl existiert. Dort lagern mehrere Millionen Liter.

Unternehmen, die Pflichtlager halten müssen, können sich in Pflichtlagerorganisationen zusammenschliessen. Diese erbringen Dienstleistungen etwa im Bereich Import oder bei der Finanzierung der Lagerhaltungskosten. Zu diesen Organisationen gehört etwa Réservesuisse, eine Genossenschaft für die Nahrungs- und Futtermittelbranche. Helvecura setzt sich für die Heilmittelbranche ein, Agricura für die Düngerbranche, Carbura für die Mineralölbranche und Provisiogas für die Erdgasbranche.

40 bis 50 Prozent des Schweizer Erdgases kommt aus Russland

Letztere verwaltet einen Garantiefonds für Erdgas und stellt die Finanzierung und Bereitstellung der notwendigen Mengen sicher. «40 bis 50 Prozent des schweizerischen Erdgases stammt aus Russland. Da fragt man sich aktuell schon, was passiert, wenn dort der Gashahn zugedreht wird», sagt Heinz Eng, Geschäftsführer der Provisiogas. Das Problem sei, dass Erdgas in der Schweiz nicht kommerziell gespeichert werde. «Eine Erdgasspeicherung von grösserem Umfang benötigt luftdicht verschlossene Lagerkapazitäten mit einem Überdruck.»

Speicherkapazitäten für Erdgas fehlt in der Schweiz

In Deutschland speichere man Erdgas unter anderem in alten Salzbergwerken, weil die Erd- und Gesteinsschichten dies dort zuliessen. «In der Schweiz ist diese Lagerung infolge porösen Gesteins nicht attraktiv. Andere Speicherkapazitäten fehlen», sagt Eng. Zum Zuge kommt in Krisen daher Heizöl. Dafür gibt es eine Pflichtlagermenge. «Es gibt Firmen, die Zweistoffanlagen besitzen, damit sie im Falle einer Versorgungsstörung von Erdgas auf Heizöl umschalten können», so Eng.

Systemrelevante Infrastrukturen wie Spitäler, Lebensproduktionsfirmen, Grossverteiler, Flughäfen und Gemeindeverwaltungen würden teilweise über solche Zweistoffanlagen verfügen. Aktuell werde ermittelt, wie viele davon schweizweit existieren, so Eng. Firmen, die nicht mit Zweistoffanlagen ausgerüstet sind, müssten bei einer schweren Mangellage damit rechnen, dass ihr Verbrauch kontingentiert oder im äussersten Notfall der Betrieb sogar stillgelegt werde.

