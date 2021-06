Leitartikel Mehr Geld für Familien ist nichts als fair Die Volksinitiative zur Erhöhung der Kinderzulagen im Kanton Zürich verdient ein Ja am 13. Juni. Matthias Scharrer 07.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 1000 bis 1500 Franken pro Monat kostet es im Kanton Zürich, ein Kind aufzuziehen. Corinne Glanzmann

200 Franken monatlich bis zum zwölften Lebensjahr, 250 Franken danach: Soviel Kindergeld erhalten Familien im Kanton Zürich derzeit pro Kind. Ist das viel? Nein, eher wenig. Es entspricht nämlich kaum mehr als dem vom Bund gesetzlich vorgeschriebenen Minimum von 200 Franken bis zum 16. Lebensjahr und anschliessend monatlich 250 Franken Ausbildungsgeld. In den meisten Kantonen gibt es mehr: Im Kanton Uri sind es beispielsweise 240 bis 290 Franken, in Genf gar 300 bis 500 Franken pro Monat. Ob der Kanton Zürich bei den Kinderzulagen zu den vorderen Rängen aufschliesst, entscheidet das Stimmvolk am 13. Juni.

Dann kommt die von der EDU lancierte und von SP, Grünen, EVP und AL unterstützte Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» zur Abstimmung. Sie fordert, dass Eltern im Kanton Zürich künftig 150 Prozent des vom Bund vorgeschriebenen Kindergelds erhalten. Das wären dann 300 bis 375 Franken pro Monat.

Auch mit einer Erhöhung des Kindergelds zahlen Eltern noch kräftig drauf

Ist das gerechtfertigt? Ja. Zürich ist ein teures Pflaster, doch der Kanton hat die Kinderzulagen seit zwölf Jahren nicht mehr erhöht. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Krankenkassen, Mieten und andere lebensnotwendige Dinge immer wieder an. Das summiert sich. Aktuell beziffert der Kanton Zürich die Kosten, die Eltern pro Kind durchschnittlich aufbringen, auf 1000 bis 1500 Franken monatlich. Beim ersten Kind ist es sogar noch etwas mehr. Auch mit einer Erhöhung des Kindergelds zahlen Eltern also noch kräftig drauf, wenn sie Kinder grossziehen und damit der Gesellschaft die AHV sichern.

Finanziert werden die Kinderzulagen nach geltendem Recht über Arbeitgeberabgaben. Nun sollen gemäss der Initiative die Arbeitgeber bei den Abgaben noch zusätzliche 0,5 Lohnprozente drauflegen. Kantonsweit wären das rund 340 Millionen Franken pro Jahr. Und das in Zeiten, da viele Branchen wegen der Coronakrise schwächeln. Laut Regierungsrat, SVP, FDP, CVP, GLP und Wirtschaftsverbänden ist dies falsch. Zumal das Kindergeld nach dem Giesskannenprinzip und nicht sozial abgestuft verteilt wird. Will heissen: Alle Eltern kriegen pro Kind gleich viel. Auch die, die gar nicht darauf angewiesen wären, bekämen also bei einem Ja zur Initiative einen weiteren Zustupf.

Die Giesskanne würde grösser, damit könnte sie mehr Pflänzchen nähren

Aber eben: Es handelt sich lediglich um einen Zustupf, der nur einen Bruchteil der Kosten abdeckt, die Kinder mit sich bringen. Mit anderen Worten: Das Geld fliesst in den meisten Fällen direkt zurück in die Wirtschaft, zu den Krankenkassen, Vermietern, Lebensmittel- und Kleiderhändlern, um nur einige der wichtigsten Ausgabenposten von Familien zu nennen. Bildlich gesprochen: Die Giesskanne würde etwas grösser, doch damit könnte sie auch mehr Pflänzchen nähren. Das kann der Wirtschaft helfen, gerade in Coronazeiten.

Nicht nur darum sind angemessene Kinderzulagen eine gute Standortförderung. Es geht auch um Standortattraktivität. Dem Kanton Zürich, der sich gerne als Wirtschaftsmotor sieht, steht es nicht gut an, dass er sich punkto Familienförderung schweizweit mit auf den hintersten Rängen befindet. Zumal die Schweiz im internationalen Vergleich diesbezüglich auch nicht gerade glänzt.

Und was die finanzielle Belastung der Arbeitgeber betrifft, bleibt anzumerken, dass sie in den letzten Jahren von diversen steuerlichen Erleichterungen profitierten, zuletzt mit der Unternehmenssteuerreform des Bundes und der Kantone. Insofern ist es nichts als fair, wenn nach zwölf Jahren Stagnation im Kanton Zürich jetzt bei den Kinderzulagen eine Anpassung nach oben stattfindet. Wenn Familien bis weit in den Mittelstand nicht mehr ständig finanziell am Anschlag sind, stärkt dies die Zukunftsfähigkeit der gesamten Gesellschaft.