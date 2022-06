Lehrpersonenmangel So sieht Silvia Steiners Schnellbleiche für unausgebildete Lehrpersonen aus Im neuen Schuljahr dürfen wegen des Lehrkräftemangels auch Leute ohne pädagogische Ausbildung an den Zürcher Volksschulen unterrichten. Baudirektor Martin Neukom erklärte im Kantonsrat, wie dies gehen soll. Bildungsdirektorin Silvia Steiner blieb der Debatte fern. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 20.06.2022, 18.07 Uhr

Wer nach den Sommerferien unterrichten wird, ist an vielen Zürcher Schulen noch offen. Symbolbild: Matthias Scharrer

Als «Ersatz-Bildungsdirektor» kündigte Kantonsratspräsidentin Esther Guyer (Grüne, Zürich) Baudirektor Martin Neukom (Grüne) an. Da die Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Die Mitte) der Parlamentsdebatte am Montag fernblieb, verlas er eine regierungsrätliche Stellungnahme zum derzeit wohl meistdiskutierten Bildungsthema: Lehrpersonenmangel. Nach den Sommerferien unterrichten deswegen an Zürcher Volksschulen auch Leute ohne pädagogische Ausbildung. Wie sie darauf vorbereitet werden, legte der Regierungsrat in einer Antwort auf einen dringlichen Kantonsratsvorstoss dar.

Bis zum Start ins neue Schuljahr bleibt nur wenig Zeit. Daher erhält, wer jetzt kurzfristig in den Lehrerberuf einsteigt, das, was man im Volksmund eine Schnellbleiche nennt. Konkret bietet die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) im Sommer sogenannte Kurzkurse und Planungswochen an, in denen die unausgebildeten Berufseinsteiger das Zürcher Schulwesen und den Berufsauftrag für Lehrpersonen kennen lernen. Ergänzend dazu gibt es an der PHZH individuelle Coaching-Angebote.

Es herrscht noch Klärungsbedarf

«Für die Lehrpersonen ohne anerkanntes Lehrdiplom sind diese Unterstützungsangebote kostenlos», hält der Regierungsrat fest. Die Kosten für die Einsteigerkurse übernehme der Kanton, jene für individuelle Coachings die jeweilige Gemeinde. Allerdings heisst es auf der PHZH-Website zu den individuellen Coachings noch: «Die Kosten übernimmt die Schulgemeinde oder die teilnehmende Person», wie mehrere Kantonsratsmitglieder bemerkten.

Klärungsbedarf herrscht auch anderweitig noch: «Was wird für die Schulleitungen gemacht, die mehr Arbeit mit der Betreuung nicht ausgebildeter Lehrpersonen erhalten. Und was ist mit der Elternarbeit?», fragte etwa Corinne Hoss-Blatter (FDP, Zollikon).

Zudem sei zu befürchten, dass die Leute, die jetzt unausgebildet in den Lehrberuf einsteigen, nach einem Jahr erneut durch Anfänger ersetzt würden. Denn ohne Lehrdiplom dürfen sie maximal ein Jahr lang unterrichten, wie der Regierungsrat in seiner Interpellationsantwort weiter festhält – mehr lasse das Lehrpersonalgesetz nicht zu.

Wer sich bewährt, kann leichter an die Pädagogische Hochschule

Dafür werde jenen, die sich in diesem Jahr bewähren, danach der Ausbildungseinstieg bei der PHZH erleichtert. Auch bildungsnahe Berufserfahrung will der Regierungsrat anrechnen. Zudem sei geplant, dass PHZH-Studierende schon während des Studiums unterrichten und dieses dafür auch unterbrechen dürfen. Weiter werde ein Ausbau der Anzahl Studienplätze an der PHZH angestrebt.

Im Kantonsrat stiessen die regierungsrätlichen Auskünfte nur bedingt auf Anklang. «Wir begrüssen die von der Bildungsdirektion eingeleiteten Massnahmen. Aber es ist unverständlich, dass der Kanton knausert und nur einen einwöchigen Kurs bezahlt», sagte Karin Fehr (Grüne, Uster). «Wir schulden es unseren Kindern und Jugendlichen, für eine gute Bildung einzustehen.» Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon) hielt fest:

«Vier Wochen vor den Sommerferien fehlen an den Zürcher Schulen noch rund 500 Lehrpersonen.»

Das Problem sei auch längerfristig anzugehen: «Wir müssen dafür sorgen, dass die Volksschulen nicht ernsthaft Schaden nehmen.»

SVP fordert höhere Arbeitspensen und administrative Entlastung

Die Ursachen für den Lehrpersonenmangel seien vielfältig, so Hugentobler weiter. Daher brauche es ein Bündel an Massnahmen, um das Problem zu lösen. Beispielsweise eine Stärkung der Ausbildung, auch durch mehr Ausbildungsplätze an der PHZH.

Für Paul von Euw (SVP, Bauma) ist eher die hohe Anzahl Teilzeitbeschäftigter das Problem. So betrage das durchschnittliche Arbeitspensum der Lehrkräfte 68 Prozent einer Vollzeitstelle. «Mit zwei Lektionen mehr pro Woche wäre das Problem gelöst», sagte von Euw. Zudem gelte es, die Lehrpersonen von administrativen Aufgaben zu erlösen.

Christoph Ziegler (GLP, Elgg), von Beruf Lehrer und seit kurzem zusätzlich Coach für unausgebildete Geschichtslehrpersonen, forderte nachhaltige Lösungen. Und fügte an: «Schade, dass wir hier eine wichtige Debatte führen und die Bildungsdirektorin nicht da ist.» Warum Steiner nicht da war, blieb unklar. Ihre Medienstelle gab auf Anfrage «terminliche Gründe» an.

