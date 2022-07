Lehrermangel An den Stadtzürcher Schulen unterrichten bald mindestens 88 Lehrkräfte ohne Diplom Nach den Sommerferien unterrichten im Kanton Zürich mangels Schulpersonal auch Lehrkräfte ohne Diplom. In der Stadt Zürich werden es – Stand jetzt – 88 schnell angelernte Lehrerinnen und Lehrer sein. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 13.07.2022, 10.36 Uhr

Wer gibt Schule? Kurz vor den Sommerferien sind an den Schulen der Stadt Zürich noch 50 Stellen offen. Matthias Scharrer

Filippo Leutenegger, FDP-Stadtrat und Vorsteher des Stadtzürcher Schul- und Sportdepartements, wendet sich kurz vor den Sommerferien per E-Mail an die Eltern und Erziehungsberechtigten der Stadtzürcher Schulkinder. Es geht in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, auch um den Lehrerinnen- und Lehrermangel. Aktuell haben laut Leutenegger von den vormals gut 400 offenen Stellen an den Stadtzürcher Schulen rund 350 besetzt werden können, die meisten davon mit ausgebildeten Lehrpersonen.

Filippo Leutenegger, Zürcher FDP-Stadtrat. Valentin Hehli

«Bis anhin wurden insgesamt 88 Lehrpersonen angestellt, die anders qualifiziert sind, aber nicht über ein anerkanntes Diplom verfügen»,

so Leutenegger weiter. Und: «Ich hoffe, dass wir alle noch vakanten Stellen bis zum Schulstart mit geeignetem Lehrpersonal besetzen können.»

Dazu gebe es ein umfangreiches Unterstützungspaket: Die neuen Lehrpersonen sollen in den Sommerferien mit pädagogischen Fachausbildungen durch erfahrene Lehrpersonen unterstützt werden, wie der Vorsteher des Schul- und Sportdepartements weiter schreibt. Zudem solle zusätzliches Assistenzpersonal im Unterricht für Entlastung sorgen.

Silvia Steiner, kantonale Bildungsdirektorin. Alexandra Wey/Keystone

Zur Erinnerung: Die kantonale Bildungsdirektion unter Regierungsrätin Silvia Steiner (Mitte) hatte kürzlich beschlossen, dass nach den Sommerferien wegen des Lehrpersonenmangels auch Leute ohne Lehrerdiplom für ein Jahr an den Zürcher Volksschulen unterrichten dürfen. Sie sollen mit einem Einführungskurs an der Pädagogischen Hochschule Zürich in den Sommerferien darauf vorbereitet werden. Anschliessend gebe es berufsbegleitend Coachings für die kurzfristig angelernten Lehrkräfte. Zudem versprach Steiner, ihnen nach einem Jahr Perspektiven für einen erleichterten längerfristigen Einstieg in den Lehrberuf zu öffnen.

Lehrerinnen- und Lehrerverband fordert längerfristige Massnahmen

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) begrüsste zwar die Sofortmassnahme zur Bekämpfung des Mangels an Schulpersonal, hielt aber in einer Medienmitteilung auch fest:

«Die Direktion plant unter Regierungsrätin Silvia Steiner nur kurzfristig, um die Löcher in der Personaldecke zu stopfen.»

Kern des Problems sei seit Jahren die hohe Arbeitsbelastung der Lehrpersonen. Arbeitszeiterhebungen hätten ergeben, dass Zürcher Volksschullehrpersonen jährlich im Schnitt acht Wochen unbezahlte Überzeit leisten würden. Es brauche daher im Berufsauftrag mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lektionen. Ansonsten würden die «Pflästerli-Massnahmen» der Bildungsdirektion verpuffen.

