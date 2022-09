Lehrermangel 1'342 Studierende nehmen eine Lehrerausbildung in Angriff Die Schlagzeilen über den Lehrermangel schrecken den Nachwuchs offenbar nicht ab: An der Pädagogischen Hochschule Zürich haben sich in diesem Jahr 1'342 neue Studierende eingeschrieben. Das sind nahezu gleich viele wie im vergangenen Jahr. 15.09.2022, 11.52 Uhr

Die Pädagogische Hochschule meldet stabile Zahlen bei den Neueinsteigenden in den Lehrerberuf. Themenbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Im vergangenen Jahr nahmen 1'382 Studierende eine Ausbildung an der PH Zürich in Angriff, also nur 40 mehr als in diesem Jahr. Die Gesamtzahl der Studierenden bleibt praktisch unverändert bei rund 4'300, wie die PH am Donnerstag mitteilte.