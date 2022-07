Leben und Tod Audiowalk über den Friedhof Sihlfeld: «Gebeine bleiben unter der Picknickdecke» Park oder Friedhof, Sex oder Besinnlichkeit? Der Streit um den Friedhof Sihlfeld hat sich zuletzt zugespitzt. Jetzt reagiert das Stadtzürcher Friedhof Forum mit einem Audiowalk. Er überzeugt nur teilweise. Matthias Scharrer 1 Kommentar 17.07.2022, 11.10 Uhr

Die Nutzung des Friedhofs Sihlfeld für Beerdigungen nimmt ab, andere Nutzungen nehmen zu. Matthias Scharrer

Der Friedhof Sihlfeld ist mit 288'000 Quadratmetern sowohl der grösste Friedhof als auch die grösste Parkanlage der Stadt Zürich. Parkanlage und Friedhof – das passt nicht immer gut zusammen. Nächtliche Partys, Kondome auf Gräbern und Picknicks in Badekleidern sorgten für Schlagzeilen. Gerichtlich zu klären ist, ob der Friedhof weiterhin nachts geöffnet bleiben darf. Der Bezirksrat hatte im Januar eine nächtliche Schliessung angeordnet. Der Zürcher Stadtrat, der 2018 beschlossen hatte, die Friedhöfe nachts offen zu lassen, zog den Fall ans Verwaltungsgericht weiter.

Vor diesem Hintergrund hat nun das Zürcher Friedhof Forum, quasi die Kulturabteilung des städtischen Bestattungsamts, den Audiowalk «Du und Deine Ewigkeit» über den Friedhof Sihlfeld veröffentlicht – sowohl auf Spotify als auch auf der Website des Friedhof Forums. Er soll eine Reflexion über Erinnerung und Bestattungskultur sein. Und gleichzeitig beim Spaziergang durch den parkartigen Friedhof Geschichten über diesen geschichtsträchtigen Ort erzählen.

«Nicht joggen, nicht picknicken, nicht Vögel ... füttern»

Eines vorweg: Als Führer für einen besinnlichen Rundgang funktioniert «Du und Deine Ewigkeit» nur bedingt, obwohl das 55-minütige Hörspiel darauf angelegt ist. Für den Schreibenden jedenfalls war beim Ausprobieren schon bald nicht mehr klar, wo es jetzt lang geht. Und wer einmal eine falsche Abzweigung genommen hat, kann dem Rundgang nicht mehr folgen.

Als Hörspiel, das zum Nachdenken über Friedhöfe und den normalerweise verdrängten eigenen Tod anregt, ist der Audiowalk jedoch durchaus gelungen. Und man kann ihn ja so oder so bei einem Spaziergang durch den Friedhof Sihlfeld anhören.

Dabei wird bald auch an die Regeln, die auf dem Friedhof gelten, erinnert: «Nicht joggen, nicht picknicken, nicht Federball spielen, nicht Vögel... (Kunstpause im gesprochenen Text, Anmerkung der Redaktion) füttern», erzählt eine sanfte weibliche Stimme. Und eine strenge männliche Stimme sekundiert mit dem in Zürichs Parkanlagen altbekannten Spruch: «Erlaubt ist, was nicht stört.»

Polizei vertrieb Schwulenstrich vom Friedhofs-WC

Immer wieder wird auch daran erinnert, dass auf dem Sihlfeld die Überreste von Verstorbenen liegen: «Nur weil man die Toten nicht mehr sieht, heisst das nicht, dass sie nicht mehr da sind», ist zu hören. Und man erfährt, dass zwar die Gräber im Normalfall nach 20 Jahren aufgehoben werden. Aber eben: «Gebeine und Urnen bleiben, in der Tiefe, unter der Picknickdecke.»

Der Audiowalk sei zwar nicht direkt eine Reaktion auf die Nutzungskonflikte beim Friedhof Sihlfeld, sagt Reto Bühler, Leiter des Friedhof Forums. Er hält aber auch fest: «Der Nutzungsdruck nimmt zu. Denn die Bevölkerung in den angrenzenden Quartieren wächst stark an.»

Blick vom Alten Krematorium im Friedhof Sihlfeld in Richtung Prime Tower. Matthias Scharrer

Die allermeisten wüssten sich zwar zu benehmen. Doch nicht alle. So sei das WC beim Friedhof letztes Jahr zeitweise als Schwulenstrich zweckentfremdet worden. Nachdem die Polizei ihre Präsenz erhöht habe, sei es nun wieder ruhiger. Zudem würden die WCs umgestaltet. Doch auf einschlägigen Online-Plattformen werde der Friedhof Sihlfeld immer noch als Ort für Sex im Freien genannt.

«Eine Belebung der Friedhöfe ist eigentlich gut»

Gleichzeitig führten veränderte Bestattungsriten dazu, dass der Friedhof als Friedhof immer weniger ausgelastet sei. «Jährlich werden in Zürich fast 2000 Gräber aufgehoben», sagt Bühler. Die Auslastung des Friedhofs Sihlfeld liege noch bei 30 Prozent.

Der Grund: Erdbestattungen sind immer weniger gefragt. Stattdessen gibt es seit Jahren einen Trend zu Urnenbestattungen – und Bestattungen ausserhalb herkömmlicher Friedhöfe.

Bühlers Fazit: «Eine Belebung der Friedhöfe ist eigentlich gut» – auch um unerwünschten Machenschaften vorzubeugen. Gleichzeitig gelte es aber, die ursprüngliche Funktion der Friedhöfe nicht zu vergessen: «Wir möchten, dass Friedhöfe wieder attraktiver werden, auch als Besinnungs- und Bestattungsorte.» Der Audiowalk verleiht diesem Anliegen Nachdruck.

