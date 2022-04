Laufen-Uhwiesen SP nominiert Jacqueline Fehr und Priska Seiler-Graf für die Regierungsratswahl Nationalrätin Seiler Graf soll für die SP den zweiten Sitz zurückerobern. SDA/LiZ 03.04.2022, 17.28 Uhr

Ziehen gemeinsam für die SP in den Regierungsratswahlkampf: Jacqueline Fehr und Priska Seiler-Graf. zvg/SP

Die SP Kanton Zürich wird mit ihrer bisherigen Regierungsrätin Jacqueline Fehr und Nationalrätin Priska Seiler Graf zu den Regierungsratswahlen am 12. Februar 2023 antreten.

Seiler Graf soll für die SP den zweiten Sitz im Regierungsrat zurückerobern, den die SP durch den Parteiaustritt von Mario Fehr im Juni 2021 verloren hat. Ob Mario Fehr (parteilos) ebenfalls erneut zur Wahl antritt, ist noch nicht bekannt.

Die Nomination von Jacqueline Fehr und Priska Seiler-Graf war im Vorfeld unumstritten, andere Kandidierende standen nicht zur Auswahl. Die Delegierten stimmten dem Antrag der Parteileitung an der Versammlung am Samstag im Schloss Laufen am Rheinfall in Laufen-Uhwiesen zu, wie die SP Kanton Zürich mitteilte.

Die 53-jährige Priska Seiler Graf sitzt seit 2015 für die SP im Nationalrat und ist dort Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission und der Geschäfts­prüfungskommission. Unter anderem amtierte sie von 2010 bis 2020 als Stadträtin von Kloten und sass von 2005 bis 2015 im Zürcher Kantonsrat. Seit 2017 ist sie Co-Präsidentin der SP Kanton Zürich.

Jacqueline Fehr wurde 2015 in den Regierungsrat gewählt und steht seither der Direktion der Justiz in des Innern vor.