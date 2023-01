Landschaftsgeschichten Wie Fluss-Schotter auf den Üetliberg und Krokodile in den Kohlestollen kamen Von der Lägern über den Rheinfall bis zum Kohlebergwerk und Üetliberggipfel: Ein Neujahrsblatt zeigt auf, wie «geologische Leckerbissen» im Kanton Zürich entstanden. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nagelfluh-Gesteinsformationen auf dem Üetliberggipfel, direkt unterhalb der Uto-Kulm-Aussichtsplattform, sind Überbleibsel aus der Eiszeit. Bild: Matthias Scharrer

Landschaften können Fragen aufwerfen: Warum gibt es beim Üetliberggipfel diese komischen Gesteinsformationen? Wieso fällt der Rhein bei Schaffhausen in die Tiefe? Und wie kam es zu den Kohleschichten im Hang bei Horgen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt das soeben erschienene Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH). Dazu gleich mehr.

Doch vorweg eine kurze Geschichte der letzten 200 Millionen Jahre gemäss NGZH-Neujahrsblatt: In der Jurazeit, vor 200 bis 145 Millionen Jahren, lag die Schweiz am Südrand eines mitteleuropäischen, subtropischen bis tropischen Flachmeeres. In der anschliessenden Kreidezeit bis 66 Millionen Jahre vor heute wurde daraus grossteils Festland. Danach kam die Alpenfaltung in Gang: Berge erhoben sich und verdrängten das Wasser.

Letzte Meeresablagerungen im Gebiet des heutigen Kantons Zürich entstanden vor rund 20 Millionen Jahren. Später kühlte es ab: Vor 2,6 Millionen Jahren begannen die Eiszeiten. Gletscher formten die Landschaft um, hinterliessen Schotter und Moränen, ehe vor rund 15'000 Jahren, im sogenannten Holozän, die Vegetation ins nordalpine Vorland zurückkehrte – und auch Menschen sich ansiedelten, wo einst Krokodile gelebt hatten.

Meeresablagerungen auf der Lägern

Blick von der Lägern auf Wettingen und Neuenhof. Bild: Alex Spichale

Die Lägern zählt zu den wenigen Landschaftsformationen im Kanton Zürich, wo jurazeitliche Meeresablagerungen an der Erdoberfläche liegen. Am markantesten sind diese am scharfkantigen Grat zwischen Baden und Dielsdorf, wo verschiedenste geologische Schichten erkennbar sind.

Auch die Eiszeit hinterliess entlang des Lägern-Höhenzugs ihre Spuren, in Form von Moränenhügeln. Das angrenzende Wehntal blieb indes vom letzten Gletschervorstoss verschont, sodass manche See- und Torfablagerungen die letzten 40'000 Jahre überdauerten. Berühmt wurden sie durch Funde von Mammut-Skelettresten bei Niederweningen. Im Niederweninger Mammutmuseum ist dies dokumentiert.

Das Mammutmuseum in Niederweningen zeigt auch die Geologie der Umgebung. Bild: zvg

Rheinfall: Das Naturschauspiel entstand nach der Eiszeit

Szenenwechsel: Mit seiner Breite von rund 150 Metern und 25 Metern Fallhöhe ist der Rheinfall an der Kantonsgrenze Zürich-Schaffhausen der mächtigste Wasserfall Europas. Darüber thront auf Kalksteinen Schloss Laufen. Der Schlossfels entstand vor rund 150 Millionen Jahren in einem tropischen Meer, vergleichbar mit den heutigen Bahamas-Inseln, wie es im NGZH-Neujahrsblatt heisst.

Der Fels unter Schloss Laufen (im Bild rechts) entstand vor 150 Millionen Jahren in einem tropischen Meer. Den Rhein gab es damals noch nicht. Bild: Keystone

Der Rhein ist erheblich jünger: Er fliesst seit dem frühen Eiszeitalter vor etwa 2,6 Millionen Jahren aus dem Bodenseeraum westwärts. Allerdings hatte dieser Ur-Rhein noch lange nicht sein heutiges Flussbett.

Dorthin lenkten ihn erst Gletschervorstösse vor 180'000 bis 130'000 Jahren. Nach dem letzten Gletscherrückzug vor rund 22'000 Jahren lag aber die Landoberfläche noch um 90 Meter höher als das heutige Rheinfallbecken. Doch der mächtige Strom erodierte das Land nach und nach. Es dauerte noch über 4000 Jahre, bis das Naturspektakel des Rheinfalls entstand.

Käpfnach: Wie die Kohle in den Horgner Hang kam

Im Horgner Ortsteil Käpfnach befindet sich das grösste ehemalige Kohlebergwerk der Schweiz. Es kann besucht werden (www.bergwerk-kaepfnach.ch). Bis 1947 bauten Bergleute hier Kohle ab. Doch wie kam die Kohle in den Hang zwischen dem heutigen Zürichseeufer und der Autobahn?

Kohleabbau im Bergwerk Käpfnach bei Horgen gab es spätestens ab dem 16. Jahrhundert bis 1947. Bild: zvg

Die Ursprünge reichen etwa 16 Millionen Jahre zurück. Damals lagerten sich hier pflanzliche Rückstände in untiefen Seen und Flachmooren ab. Überbleibsel von Krokodilen, Schildkröten und Palmen, die beim Kohleabbau später zutage traten, lassen auf ein warm-gemässigtes bis subtropisches Klima schliessen.

Aus den Ablagerungen entstand zunächst Torf. Dieser wurde durch spätere Ablagerungen regelrecht ausgepresst. So verwandelte er sich mit der Zeit in Kohle, die jedoch nur mässige Brennwerte aufweist. Der seit dem 16. Jahrhundert bei Horgen bezeugte Kohlebergbau blieb daher wie auch andernorts in der Schweiz eine Randerscheinung.

Fallätsche: Wo der Berg sein Inneres nach aussen kehrt

Die Fallätsche oberhalb von Zürich-Leimbach, mit Blick zum Albis und ins Sihltal. Bild: Matthias Scharrer

Wer vom Üetliberg aus in Richtung Albis wandert, erblickt oberhalb von Zürich-Leimbach eine spezielle Bergformation: die Fallätsche. Der 300 Meter hohe Steilhang sieht aus, als würde der Berg sein Inneres nach aussen kehren.

Tatsächlich zeigen sich hier diverse Ablagerungsschichten aus Millionen von Jahren: Mergel und Siltsteine, Sandsteine, Kalkbänke, die versteinerte Süsswasserschnecken enthalten, aber auch aus Vulkanasche entstandener Tonstein, der auf einen Vulkanausbruch im heutigen Ungarn vor gut 14 Millionen Jahren zurückgeht, sind zu finden. Für Geologen ist dieser Steilhang ein aufschlussreiches Gebiet – und für Wanderer nicht ganz ungefährlich.

Üetliberg-Gipfel: Spuren der frühesten Eiszeit

Deckenschotter beim Üetliberg-Gipfel, im Hintergrund das Hotel Uto Kulm. Bild: zvg

Auf dem Gipfel von Zürichs Hausberg, dem Üetliberg, findet sich gleich unterhalb der Aussichtsplattform Nagelfluh – also versteiner Fluss-Schotter. Wie kommen Flussablagerungen auf den Berggipfel?

Der Schotter ist Zeuge einer der frühesten Eiszeiten vor 2,5 Millionen Jahren. Damals habe die Auflagerungsfläche dieses sogenannten Deckenschotters der allgemeinen Geländeoberfläche entsprochen, heisst es im NGHZ-Neujahrsblatt.

Mit anderen Worten: Die heutige Landschaftsform mit Sihl- und Reppischtal östlich und westlich der Üetliberg-Albiskette gab es noch nicht. Und: «Die Schmelzwässer früher alpiner Gletscher schütteten die höheren Deckenschotter auf die flache Landesoberfläche.» Dort blieben sie liegen und verwitterten.

Geologische Leckerbissen im Kanton Zürich. Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 2023. Bestellbar für 25 Franken plus Versandkosten bei: sekretariat@ngzh.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen