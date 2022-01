lÄRMSCHUTZ Zürcher Regierungsrat soll Temporeduktion auf allen zu lärmigen Strassen prüfen Tiefere Tempolimiten auf allen zu lärmigen Strassen: Das verlangt die Mitte-links-Mehrheit im Kantonsrat vom Zürcher Regierungsrat. Doch der sagt, es gelte jeweils den Einzelfall zu prüfen. Matthias Scharrer 31.01.2022, 18.23 Uhr

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) erklärte, die flächendeckende Einführung von Tempo 30 sei im Moment nicht möglich. Keystone

Der Kanton Zürich soll alle Staatsstrassenabschnitte, an denen Lärm-Immissionsgrenzwerte überschritten werden, im Hinblick auf Lärmreduktion durch tiefere Tempolimiten neu beurteilen. Dies sei nötig, um die Praxis des Kantons an Bundesgerichtsurteile der letzten Jahre anzupassen, heisst es in einem Postulat, das am Montag mit den Stimmen von Mitte, GLP, Grünen, SP und AL eine knappe Mehrheit fand.