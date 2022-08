Grüne wollen Laubbläser von Januar bis September verbieten

Zürich Grüne wollen, dass Laubbläser in der Stadt Zürich nur noch im Herbst erlaubt sind In der Stadt Zürich soll der Gebrauch von Laubbläsern zwischen Januar und September verboten werden. Die Grünen haben eine entsprechende Motion eingereicht. Schon vor fast zehn Jahren hatte die Partei eine Petition zum Thema übergeben – passiert sei seither aber nichts. 25.08.2022, 13.23 Uhr

Die Grünen fordern, dass der Gebrauch von Laubbläsern nur noch von Oktober bis Dezember erlaubt sein soll. Themenbild: Kenneth Nars

Die Motion haben die Grünen zusammen mit der SP an der Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend eingereicht. Es brauche verbindliche Regeln, um den ungehinderten Gebrauch dieser Geräte sinnvoll einzudämmen, schrieb die Partei in einer Mitteilung am Donnerstag.