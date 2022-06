Kunsthaus Zürich Unabhängige Forscher sollen die Sammlung Bührle untersuchen Der Kantonsrat rennt mit hauchdünner Mehrheit offene Türen in der Debatte ums Kunsthaus Zürich und die Sammlung des Waffenhändlers Emil Bührle ein. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 13.06.2022, 16.48 Uhr

Nach der Stadt Zürich setzt sich nun auch der Kantonsrat für eine unabhängige Untersuchung der Sammlung Bührle ein. Matthias Scharrer

Ein unabhängiges, internationales und breit abgestütztes Team von Forschenden soll die Herkunft der im Kunsthaus Zürich ausgestellten Sammlung Bührle untersuchen. Dieser Forderung hat der Kantonsrat am Montag mit 83:82 Stimmen Nachdruck verliehen. Er rannte damit offene Türen ein, wie Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) sagte. Denn die Kantonsregierung wäre ohnehin bereit gewesen, das Postulat entgegenzunehmen. Zudem seien Stadt und Kunsthaus Zürich schon daran, dessen Umsetzung aufzugleisen, auch der Regierungsrat beteilige sich daran. Doch wegen Widerstands von rechts kam es nun erstmals im Kantonsrat zur grossen Bührle-Debatte.

Emil Georg Bührle inmitten seiner Sammlung. zvg/Kunsthaus Zürich

Zur Erinnerung: Der ursprünglich aus Deutschland stammende Waffenfabrikant Emil Bührle war im Vorfeld und während des Zweiten Weltkriegs durch Waffenlieferungen an Nazi-Deutschland zum reichsten Mann der Schweiz geworden. Er führte in Zürich ab 1924 bis zu seinem Tod 1956 die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, die mit Waffenexporten gross wurde. Einen Teil seines Vermögens investierte Bührle während und nach dem Zweiten Weltkrieg in Kunst. Der Wert seiner Sammlung liegt heute in Milliardenhöhe.

Herkunft der Bilder rückt ins Zentrum der Debatte

In der Zürcher Gesellschaft brachte Bührle es auch durch sein Engagement fürs Kunsthaus zum Ansehen. Ein Drittel seiner Sammlung ist nun im letztes Jahr eröffneten Kunsthaus-Erweiterungsbau ausgestellt. Die Bührle-Sammlung zugänglicher zu machen, war 2012 ein zentrales Argument im Abstimmungskampf für den Erweiterungsbau gewesen. Doch mit dessen Eröffnung rückte vermehrt die Frage nach der Herkunft von Bührles Sammlung und Vermögen ins Zentrum der Debatte.

Grossformatige Werke des Impressionisten Claude Monet zählen zu den Prunkstücken im neuen Kunsthaus-Erweiterungsbau. Matthias Scharrer

Eine historische Studie der Universität Zürich legte die Umstände von Bührles Aufstieg zum Multimillionär dar. Ein Teil der Erkenntnisse daraus ist in einem Raum des Kunsthaus-Erweiterungsbaus dargestellt. Auch die Stiftung Sammlung E. G. Bührle betrieb seit Jahren Provenienzforschung, ging also der Frage nach, wie die Kunstwerke in Bührles Besitz gekommen waren. Ihr Befund: Problematische Zusammenhänge gebe es nicht. Dies will der Kantonsrat nun aus unabhängiger Warte überprüfen lassen.

«Wer soll das bezahlen?», fragt die SVP

So gelte es zu klären, wie viele der 200 im Kunsthaus ausgestellten Werke von ihren vormaligen Besitzern in grösster Not auf der Flucht vor dem Nazi-Regime an Bührle verkauft worden waren, sagte Judith Stofer (AL, Zürich). «Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf vollständige Transparenz», doppelte Sibylle Marti (SP, Zürich) nach. Die Stadt Zürich hat 500'000 Franken für unabhängige Provenienzforschung zur Sammlung Bührle bewilligt. Nun müsse der Kanton nachziehen.

Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) hielt dagegen: Die Bührle-Stiftung habe bereits professionelle Provenienzforschung betrieben. Die Forderung der Ratslinken sei populistisch. Und: «Wer soll das bezahlen?»

Das Kunsthaus unter seinem neuen Präsidenten, dem früheren Nationalbank-Chef Philipp Hildebrand, wolle eine unabhängige Kommission einsetzen, fügte Sonja Rueff (FDP, Zürich) an. Da brauche es nicht noch einen zusätzlichen Auftrag des Kantonsrats. Rueff betonte jedoch: «Die FDP will ebenfalls eine lückenlose Aufklärung.» Auch Kathrin Wydler (Die Mitte, Wallisellen) meinte:

«Die Herkunft der Bilder muss geklärt werden.»

Die Führung liege dabei aber bei der Stadt Zürich, nicht beim Kanton.

EVP und GLP verhalfen der Ratslinken zur Mehrheit

Selma L’Orange Seigo (Grüne, Zürich) konterte, auch der Kanton habe sich mit 30 Millionen Franken und der Abgabe des Baulands am Kunsthaus-Erweiterungsbau beteiligt. Daher sei es richtig, wenn der Kantonsrat den Druck für Aufklärung über die Sammlung Bührle aufrechterhalte. Weil auch die EVP und der Grossteil der GLP mit der Ratslinken stimmten, kam es zur hauchdünnen Mehrheit für das Postulat aus den Reihen von AL, SP und Grünen.

