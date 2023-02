Zurich Film Festival muss umweltfreundlicher werden

Der Zürcher Gemeinderat hat am Mittwoch ein Postulat überwiesen, das ein umweltfreundliches Zurich Film Festival fordert. Die Mehrheit stört sich daran, dass Filmschaffende aus europäischen Städten eingeflogen werden und in Zürich per Limousine befördert werden.

09.02.2023, 09.41 Uhr