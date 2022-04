Winterthurer Kurzfilmtage ziehen aus dem Casinotheater aus

Coronavirus Zürcher Obergericht spricht Veloweg-Aktivisten frei

Als sie im Mai 2020 in Zürich eine Autospur in einen Popup-Veloweg umfunktionierten, haben zwei Männer nicht gegen das damals gültige Covid-Veranstaltungsverbot verstossen: Das Obergericht hat am Mittwoch ein Urteil des Bezirksgerichts umgestossen.