Küsnacht: Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck

Küsnacht Grosse Beute: Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von 200'000 Franken Am Donnerstag haben Unbekannte in Küsnacht eine Hochparterrewohnung ausgeraubt und konnten anschliessend unbemerkt flüchten. 19.11.2021, 14.03 Uhr

Die Einbrecher stiegen über den Balkon ein. (Symbolbild) Matthias Scharrer

Unbekannte sind am Donnerstag in Küsnacht über einen Balkon in eine Hochparterrewohnung eingedrungen: Sie stahlen mehrere Schmuckstücke, die einen Wert von rund 200'000 Franken aufweisen.