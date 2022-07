Zürich Für die Street Parade zeigt Feggy Min ihre farbenfrohe Seite – sie hat das Plakat gestaltet Bunte Comicfiguren einerseits, dunkle Schwarz-Weiss-Zeichnungen andererseits: «Jeder Mensch hat zwei Seiten», sagt Feggy Min, die das aktuelle Street-Parade-Plakat gezeichnet hat. Im Gespräch zeigt sie beide Seiten. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.07.2022, 17.59 Uhr

Feggy Min zeigt die von ihr gezeichnete Vorlage für das Plakat der Street Parade 2022. Alex Spichale

Ein Love Mobile musste mit aufs Bild. Und irgendwie Zürich. Das waren die einzigen Vorgaben, die Feggy Min erhielt, als sie den Auftrag bekam, das Plakat für die diesjährige Street Parade zu gestalten, die am 13. August in Zürich stattfindet. Entstanden ist ein farbenfrohes Wimmelbild, das den Geist der Parade gut wiedergibt.

Selber sei sie erst zweimal an dieser grössten Technoparty der Welt gewesen, sagt sie beim Interview im Möbelgeschäft ihres Bruders, wo sie einen Nebenjob hat. Was ihr besonders an der Parade gefiel: «Da kommen Leute aus der ganzen Welt zusammen, und es ist egal, was man für einen Hintergrund hat. Es geht um Liebe, Freude, Zusammensein.»

Ihre bunte Fantasiewelt, die sie unter dem Titel Candyland wie folgt zusammenfasst, passt bestens zur Street Parade:

«Da ist immer Party und gutes Wetter, es ist wie ein eigener Planet.»

Doch es gibt auch noch andere Welten in Feggy Mins Universum. Etwa die dunklen Schwarz-Weiss-Zeichnungen, die sie ebenfalls auf ihrer Website zeigt. «Jeder Mensch hat zwei Seiten», sagt Feggy Min, die ursprünglich Hatice C. heisst, ihren vollen bürgerlichen Namen aber privat halten will. Feggy sei offener und lauter, Hatice eher zurückgezogen.

«Ich liebe beide Kulturen»

Ihre Eltern waren in den 1970er Jahren aus der Türkei in die Schweiz eingewandert, wo Hatice 1989 zur Welt kam. Sie wuchs in Hendschiken AG auf. «Als Kind wusste ich eigentlich nicht, was das Wort Ausländer bedeutet», sagt sie. Erst als Jugendliche sei ihr bewusst geworden, dass manche Leute da eine Grenze ziehen. «Ich liebe beide Kulturen, die türkische und die schweizerische», sagt die 32-Jährige. «Meine Freunde sind alle multikulti. Wichtig ist, was ich mache, nicht woher ich komme.»

Schon in der Schule habe sie den Spitznamen Feggy bekommen. Später machte sie daraus zuerst Feggy Midnight, weil sie nachts ihre kreativsten Phasen habe, und dann Feggy Min.

Bereits als Kind habe sie immer gezeichnet und wollte Künstlerin werden. Nach der Schule machte sie eine Lehre als Detailhandelsfachfrau, arbeitete in einem Modegeschäft an der Zürcher Bahnhofstrasse und absolvierte den Vorkurs an einer privaten Kunstschule. Ab ihrem 20. Lebensjahr begann sie, immer mehr auf ihr eigenes zeichnerisches Können zu setzen.

Vom Durchbruch in Korea zu Panikattacken

Als der bekannte koreanische Rapper Tiger JK eines ihrer selbstbedruckten T-Shirts bestellte, stärkte dies ihr Selbstvertrauen. Und führte ab 2013 zu Feggy Mins Durchbruch in Korea, wo es zeitweise eine Feggy-Min-Hip-Hop-Show gab, in der Künstler und Musiker in ihren T-Shirts auftraten. «2015 habe ich damit aufgehört. Es war nicht mehr so meins», sagt Feggy Min. Zu viele Leute hätten mitgemischt. «Ich wollte mich mehr auf meine Kunst fokussieren.»

Vier Jahre später brauchte sie nach einer grossen T-Shirt-Produktion für die Backstreet Boys und den DJ Steve Aoki dann eine Pause vom künstlerischen Schaffen. Sie war nun über 30, in einem Alter, in der sie nach traditionellen türkischen Gepflogenheiten längst verheiratet und Mutter gewesen wäre. «Ich war überarbeitet, wusste nicht: Wer bin ich? Was will ich?» Sie sei immer die fröhliche junge Frau mit den bunten Kleidern und komischen Haaren gewesen. Nun litt sie unter Panikattacken. Je mehr sie sich damit auseinandersetzte, umso mehr habe sie erkannt: «Ich muss nicht immer Feggy sein.»

Heute scheint sie ihre Balance gefunden zu haben. «Ich kann von Kunst leben, wenn ich will», sagt sie. «Aber dafür muss ich 200 Prozent geben.» Sie wolle auch Zeit für Freunde und Familie haben und sich nicht unter Druck setzen. Daher komme der Nebenerwerb im Kindermöbel-Laden ihres Bruders gerade recht.

Feggy Min: «Ich kann von Kunst leben, wenn ich will.» Alex Spichale

Zürich, «weil dort halt einfach mehr los ist»

Was aber nicht heisst, dass die Kunst für sie in den Hintergrund rückt. Nach der selbstgewählten Pause ab 2019 habe sie jetzt wieder mehr Projekte. Nebst dem Plakat für die Street Parade, das sie von Hand auf Papier zeichnete, gestalte sie derzeit etwa eine ganze Wand in einem Piercing-Laden im Zürcher Niederdorf.

Zürich sei der Ort, an dem sie am meisten Freunde habe und oft sei, «weil dort halt einfach mehr los ist». Doch sie wohnt im Raum Aarau, wo sie mit ihren Eltern, ihrem Bruder und dessen Frau und Kindern ein Haus teilt. Momentan seien aber gerade alle ausser ihr in der Türkei. «Und wenn sie zurückkommen, gehe ich für einen Monat nach Korea», sagt Feggy Min. An der ersten Street Parade seit Corona werde sie aber dabei sein.

