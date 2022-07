Zürcher Polizei erwischt E-Bike-Dieb in Dealer-Wohnung

Pech für einen 34-jährigen Ägypter: Er hat mit einem gestohlenen E-Bike am Montag in Zürich just zu dem Zeitpunkt die Wohnung eines mutmasslichen Drogenhändlers betreten, als die Polizei dort eine Hausdurchsuchung vornahm.