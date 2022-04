Zürich Unbekannte verletzen 44-Jährigen mit Stichwaffe – und reissen ihm den Rucksack weg Zwei unbekannte Männer haben am frühen Samstagnachmittag in Zürich einen 44-jährigen Schweizer überfallen und mit einer Stichwaffe verletzt. Die Sanitätsdienste mussten das Opfer ins Spital bringen. 25.04.2022, 09.34 Uhr

Bei einem Überfall mit einer Stichwaffe wurde am frühen Samstagnachmittag ein 44-jähriger Mann verletzt. Symbolbild: Paul Bradbury / OJO Images RF

Der Überfall am Mythenquai in unmittelbarer Nähe der «Hafen Enge Beiz» und der Bootsvermietung ereignete sich zwischen 12.30 und 12.45 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte.