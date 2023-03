Raubüberfall auf Bijouterie in Greifensee

Kriminalität Bijouterie-Inhaber bei Raubüberfall in Greifensee verletzt Am Donnerstagvormittag wurde in Greifensee eine Bijouterie überfallen. Nun ermittelt die Kantonspolizei Zürich. 23.03.2023, 13.46 Uhr

Die Fahndung ist in vollem Gange. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone

Eine Frau und drei Männer haben am Donnerstagvormittag in Greifensee eine Bijouterie überfallen. Sie verletzten dabei den 81-jährigen Ladeninhaber.

Die Frau und ein Mann hatten kurz nach 9.30 Uhr das Geschäft betraten, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Kurz darauf drangen zwei weitere Männer ein und gingen gewaltsam gegen den Inhaber vor.

Mit Schmuck von derzeit noch unbestimmtem Wert flüchteten die Täterin und die Täter daraufhin zu Fuss in Richtung Schwerzenbach. In der Nähe des Tatorts stiegen sie in zwei Fahrzeuge ein.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei dürften die Täterin und die Täter in einem silberfarbenen Audi mit rumänischen Kennzeichnen sowie einer schwarzen Limousine, die ein BMW-Fabrikat sein könnte, davongebraust sein. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Bijouterie-Besitzer wurde nach dem Raubüberfall vor Ort versorgt und dann mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Er erlitt mittelschwere Verletzungen. (sda)