Zürich: Polizei erwischt jugendlichen Räuber

Kriminalität Polizei erwischt jugendlichen Räuber mit 20’000 Franken teurer Uhr Am Samstagnachmittag ist in der Stadt Zürich einem Mann eine rund 20’000 Franken teure Uhr geraubt worden. Die Polizei verhaftete danach einen der beiden mutmasslichen Täter und stellte die Uhr sicher. 29.11.2022, 14.56 Uhr

Die Zürcher Stadtpolizei verhaftete am Samstagnachmittag einen Räuber, der eine kurz zuvor erbeutete Uhr im Wert von 20’000 Franken bei sich hatte. Symbolbild: zvg

Ein 49-jähriger Mann wurde kurz nach 16:30 Uhr am Samstagnachmittag an der Bärengasse von zwei unbekannten Männern festgehalten und beraubt, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte.